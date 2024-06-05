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В Нацбанке предупредили о росте цен — когда ждать

5 июня 2024 13:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в Украине — в НБУ предупредили о подорожании продуктов
Расчет за продукты в магазине. Фото: Depositphotos
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальном банке Украины (НБУ) сообщают, что в последние месяцы наблюдается замедление роста потребительских цен, инфляция остается на стабильно низком уровне. Однако вскоре ценовая ситуация изменится.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

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Причины стабилизации цен

Как отмечают в банке, в Украине во время войны инфляция остается достаточно низкой. В частности, в марте-апреле рост потребительских цен был на уровне 3,2% в годовом исчислении. Показатель несколько меньше, чем ожидал Национальный банк в начале года.

Этому способствовали следующие факторы:

  • эффекты от высоких урожаев прошлого года. В частности, аграрии получили рекордные урожаи зерновых и овощей в расчете на одного человека в прошлом году в связи с благоприятными погодными условиями. Это оказало положительное влияние на цены продовольствия;
  • значительно ниже, чем в 2023 году, цены на тепличные продукты благодаря теплой зиме;
  • увеличение объемов продаж продукции на внутреннем рынке из-за блокады на польской границе, что снизило давление на цены;
  • меры Кабинета Министров и Нацбанка. Среди них — мораторий на повышение коммунальных тарифов и обеспечение контроля на валютном рынке. Все это ограничило рост цен на товары, имеющие импортную составляющую.

Когда ждать ценовых изменений

По прогнозу Национального банка, в последующие месяцы инфляция начнет умеренно ускоряться. По результатам года незначительно превысит 8%.

"Это произойдет как из-за исчерпания эффекта высоких прошлогодних урожаев и, вероятно, несколько более низких урожаев нового сезона, так и из-за негативного влияния войны на расходы бизнеса и повышения отдельных тарифов", — пояснили в НБУ.

 

цены в Украине
Динамика инфляции. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Таким образом, магазинам разрешили устанавливать наценку по собственному усмотрению.

Также мы писали, что на полках украинских магазинов взлетели цены на ряд овощей из "борщового набора". В основном в начале лета подорожали самые популярные овощи нового урожая.

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