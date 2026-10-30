У Нафтогазі закликали змінити особові рахунки: кого стосується
Національний оператор газорозподільних мереж, що входить до групи "Нафтогаз", звернувся до клієнтів із закликом здійснити переоформлення особових рахунків восени 2026 року. Там пояснили, що в деяких випадках уникнення зволікань у відповідному питанні гарантуватиме отримання контролю за нарахуваннями за послугу з розподілу природного газу.
Про це повідомили у Київській філії "Газмережі", передають Новини.LIVE.
Хто зобов'язаний переоформити особові рахунки у Нафтогазі
У ТОВ "Газорозподільні мережі України" зазначили, що споживачі у деяких випадках мають переоформити особові рахунки для уникнення проблем у розрахунку за блакитне паливо.
Йдеться про персональний номер та необхідність його оновлення. Він закріплюється за кожним клієнтом компанії, містить всю потрібну інформацію щодо споживача та дає змогу здійснити ідентифікацію у системі.
Як пояснили у компанії, зокрема, така необхідність важлива у ситуації придбання квартири чи будинку на вторинному ринку.
"Купили будинок чи квартиру? Вітаємо! Але радимо не зволікати з переоформленням особового рахунку... Зверніться з пакетом документів до найближчого центру обслуговування клієнтів або надішліть їх електронною поштою", — йдеться у повідомленні.
Своєчасна зміна особового рахунку дасть змогу:
- Здійснювати контроль за нарахуваннями за послугу з розподілу газу;
- Мати можливість проводити ремонт/встановлювати нове обладнання;
- Викликати фахівців для перевірки оселі на предмет витоку газу.
Що необхідно для переоформлення особового рахунку
У Газмережі зазначили, що для громадян доступні кілька варіантів для здійснення переоформлення рахунків. Зокрема, це можна зробити особисто чи онлайн.
Для оновлення інформації про власника особового рахунку потрібно підготувати:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- договір купівлі-продажу, дарування/свідоцтво про спадщину;
- витяг із держреєстру речових прав на нерухоме майно;
- техпаспорт квартири чи будинку;
- довідку з ЦНАПу щодо кількості зареєстрованих осіб.
З таким пакетом документів рекомендують звернутися до найближчого центру обслуговування клієнтів або надіслати електронною поштою на адресу: client.kv@grmu.com.ua.
Уточнити додаткову інформацію можна, зателефонувавши за номером телефону: 0 800 303 104.
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