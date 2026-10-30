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Головна Фінанси У Нафтогазі закликали змінити особові рахунки: кого стосується

У Нафтогазі закликали змінити особові рахунки: кого стосується

Ua ru
30 жовтня 2026 08:50
Нафтогаз пояснив, хто негайно має змінити особові рахунки восени 2026 року Новини.LIVE
Комунальні квитанції, гроші. Фото: Новини.LIVE

Національний оператор газорозподільних мереж, що входить до групи "Нафтогаз", звернувся до клієнтів із закликом здійснити переоформлення особових рахунків восени 2026 року. Там пояснили, що в деяких випадках уникнення зволікань у відповідному питанні гарантуватиме отримання контролю за нарахуваннями за послугу з розподілу природного газу.

Про це повідомили у Київській філії "Газмережі", передають Новини.LIVE.

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Хто зобов'язаний переоформити особові рахунки у Нафтогазі

У ТОВ "Газорозподільні мережі України" зазначили, що споживачі у деяких випадках мають переоформити особові рахунки для уникнення проблем у розрахунку за блакитне паливо.

Йдеться про персональний номер та необхідність його оновлення. Він закріплюється за кожним клієнтом компанії, містить всю потрібну інформацію щодо споживача та дає змогу здійснити ідентифікацію у системі. 

Як пояснили у компанії, зокрема, така необхідність важлива у ситуації придбання квартири чи будинку на вторинному ринку.
 
"Купили будинок чи квартиру? Вітаємо! Але радимо не зволікати з переоформленням особового рахунку... Зверніться з пакетом документів до найближчого центру обслуговування клієнтів або надішліть їх електронною поштою", — йдеться у повідомленні.

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Своєчасна зміна особового рахунку дасть змогу: 

  1. Здійснювати контроль за нарахуваннями за послугу з розподілу газу;
  2. Мати можливість проводити ремонт/встановлювати нове обладнання;
  3. Викликати фахівців для перевірки оселі на предмет витоку газу.

Що необхідно для переоформлення особового рахунку

У Газмережі зазначили, що для громадян доступні кілька варіантів для здійснення переоформлення рахунків. Зокрема, це можна зробити особисто чи онлайн.

Для оновлення інформації про власника особового рахунку потрібно підготувати:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • договір купівлі-продажу, дарування/свідоцтво про спадщину;
  • витяг із держреєстру речових прав на нерухоме майно;
  • техпаспорт квартири чи будинку;
  • довідку з ЦНАПу щодо кількості зареєстрованих осіб.

З таким пакетом документів рекомендують звернутися до найближчого центру обслуговування клієнтів або надіслати електронною поштою на адресу: client.kv@grmu.com.ua.

Уточнити додаткову інформацію можна, зателефонувавши за номером телефону: 0 800 303 104.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Газмережі розповіли, що входить в оплату послуги розподілу природного газу та яка за цим стоїть робота фахівців. Йдеться про окремий платіж за утримання мереж і транспортування до будинків. Компанія обслуговує близько 428 тисяч кілометрів газопроводів. Для забезпечення розподілу газу споживачам, фахівцям доводиться виконувати цілодобово кілька функцій. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Державній службі статистики оприлюднили дані, як змінились ціни на комунальні послуги в Україні з вересня минулого року до вересня цього року. Загалом вони подорожчали на 6,3%, а найбільше додало у ціні водопостачання — на 87,6%. Також підвищилась у вартості каналізація — на 83%, вивезення сміття — на 19%. 

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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