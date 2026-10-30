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Главная Финансы В Нафтогазе призвали сменить лицевые счета: кого касается

В Нафтогазе призвали сменить лицевые счета: кого касается

Ua ru
30 октября 2026 08:50
Нафтогаз объяснил, кто немедленно должен сменить лицевые счета осенью 2026 года Новини.LIVE
Коммунальные счета, деньги. Фото: Новини.LIVE

Национальный оператор газораспределительных сетей, входящий в группу "Нафтогаз", обратился к клиентам с призывом переоформить лицевые счета осенью 2026 года. Там пояснили, что в некоторых случаях отсутствие задержек в решении данного вопроса обеспечит контроль над начислениями за услугу по распределению природного газа.

Об этом сообщили в Киевском филиале "Газсети", передают Новини.LIVE.

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Кто обязан переоформить лицевые счета в Нафтогазе

В ООО "Газораспределительные сети Украины" отметили, что потребители в некоторых случаях должны переоформить лицевые счета, чтобы избежать проблем при расчетах за голубое топливо.

Речь идет о персональном номере и необходимости его обновления. Он закрепляется за каждым клиентом компании, содержит всю необходимую информацию о потребителе и позволяет осуществить идентификацию в системе.

Как пояснили в компании, в частности, такая необходимость актуальна в случае приобретения квартиры или дома на вторичном рынке.

"Купили дом или квартиру? Поздравляем! Но советуем не медлить с переоформлением личного счета... Обратитесь с пакетом документов в ближайший центр обслуживания клиентов или отправьте их по электронной почте", — говорится в сообщении.

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Своевременное изменение лицевого счета позволит:

  1. Осуществлять контроль за начислениями за услугу по распределению газа;
  2. Иметь возможность проводить ремонт/устанавливать новое оборудование;
  3. Вызывать специалистов для проверки жилья на предмет утечки газа.

Что необходимо для переоформления личного счета

В Газсети отметили, что гражданам доступно несколько вариантов переоформления счетов. В частности, это можно сделать лично или онлайн.

Для обновления информации о владельце лицевого счета необходимо подготовить:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • договор купли-продажи, дарения/свидетельство о наследстве;
  • выписку из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;
  • техпаспорт квартиры или дома;
  • справку из ЦПАУ о количестве зарегистрированных лиц.

С таким пакетом документов рекомендуется обратиться в ближайший центр обслуживания клиентов или отправить по электронной почте на адрес: client.kv@grmu.com.ua.

Уточнить дополнительную информацию можно, позвонив по телефону: 0 800 303 104.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Газсети рассказали, что входит в оплату услуги распределения природного газа и какая за этим стоит работа специалистов. Речь идет об отдельном платеже за содержание сетей и транспортировку газа к домам. Компания обслуживает около 428 тысяч километров газопроводов. Для обеспечения распределения газа потребителям специалистам приходится круглосуточно выполнять несколько функций.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Государственной службе статистики обнародовали данные о том, как изменились цены на коммунальные услуги в Украине с сентября прошлого года по сентябрь этого года. В целом они подорожали на 6,3%, а больше всего в цене прибавило водоснабжение — на 87,6%. Также подорожала канализация — на 83%, вывоз мусора — на 19%.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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