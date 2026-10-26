Платіжки, розрахунки та гроші. Фото: Новини.LIVE.

В Україні восени 2026 року прискорилося зростання цін, зокрема подорожчали деякі житлово-комунальні послуги (ЖКП), на які не встановлений мораторій. Загалом за останній рік комунальні платіжки зросли на понад 6%, а найбільше додало у вартості водопостачання.

Про те, як переписали тарифи на комунпослуги, розповідають Новини.LIVE.

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Динаміка зростання вартості комунальних послуг

Згідно з даними Державної служби статистики, в Україні з вересня минулого року до вересня 2026 року комунальні послуги загалом подорожчали на 6,3%. Найбільше додало у вартості водопостачання, подорожчавши одразу на 87,6%. Також підвищились у вартості такі послуги:

каналізація — на 83,1%;

вивезення побутового сміття — на 19%;

оренда житла — на 13,7%;

утримання/ремонт житла — на 7%;

управління багатоквартирними будинками — на 6,9%.

Лише з серпня по вересень ціни підскочили на 0,8%. Згідно з даними, платіжки українців змінились так:

вода — на 5,6%; водовідведення — на 5,5%; вивезення побутового сміття — на 0,8%; оренда житла — на 2,1%; управління багатоквартирними будинками — на 0,1%; утримання/ремонт житла — на 0,8%.

На які послуги тарифи не змінились

Деякі ціни на послуги залишилися незмінними. Відповідні зміни не торкнулися:

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електричної енергії;

природного газу;

гарячої води;

опалення.

Що буде з тарифами з 1 листопада

З наступного місяця клієнти Нафтогазу платитимуть за блакитне паливо за чинним тарифом — 7,96 грн/кубометр. У компанії запевнили, що найближчим часом підвищення тарифів очікувати не слід. Дію тарифного плану "Фіксований" раніше продовжили на рік. Ціну зафіксовано до щонайменше 30 квітня наступного року.

Також з 1 листопада українці будуть сплачувати за електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за 1 кВт-год. Тариф заморозили щонайменше до кінця квітня наступного року. Саме до цього часу буде діятиме ПСО (покладення спецобов’язків), що збереже чинні нинішні ціни на світло для побутових споживачів.

Окрім того, до 30 квітня уряд продовжив дію пільгового тарифу у розмірі 2,64 грн/кВт-год. Він доступний лише для власників осель:

з електроопаленням;

без газифікації/централізованого теплопостачання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді 2026 року в країні громадяни платитимуть за централізоване водопостачання та водовідведення за тарифами, які запрацювали у серпні. Зокрема, в Одесі загальна вартість обох послуг становить близько 65 грн за кубометр. Крім цього, необхідно буде враховувати щомісячну абонентську плату, обсяг якої залежить від наявності лічильника.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цього року газопостачальники можуть вимикати клієнтам газ. Серед причин найпоширенішою є наявність боргу. Після його погашення фахівці мають увімкнути послугу. Водночас, вартість перепідключення коливатиметься від 300 од 1 000 грн.