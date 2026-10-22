Комунальні квитанції, гроші. Фото: Новини.LIVE

Українські споживачі наділені правом отримувати житлово-комунальні послуги (ЖКП) належної якості та вчасно. У разі порушення відповідних гарантій громадяни можуть скористатися законними механізмами захисту та отримати відшкодування за збитки, зокрема, через перебої у водо-, тепло- чи електропостачанні.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на закон "Про житлово-комунальні послуги".

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Коли можна подавати скарги на ЖКГ

Згідно зі статтею 27 закону, споживачі можуть звертатися у письмовому чи електронному форматі до виконавців послуг з проханням усунення порушень, проведення перерахунку або відшкодування збитків.

Як правило, у зверненнях громадяни повинні вказати проблему, свої дані (прізвище, ім’я, по батькові, адресу), дати відповідних порушень, а також вимогу усунути недоліки.

Після цього заявник має зачекати місяць на реакцію з боку постачальника. У випадку відсутності пояснень та усунення порушень підприємством споживач матиме право звернутися в органи місцевого самоврядування, що контролюють діяльність виконавців послуг, або в тероргани Держпродспоживслужби, що застосовує адміністративні санкції, зі скаргами.

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Коли варто йти до суду з позовом проти ЖКГ

Згідно зі статтею 22 закону "Про захист прав споживачів", громадяни можуть захистити свої права через суд, подавши звернення на неналежне надання житлово-комунальних послуг.

З-поміж ключових підстав для судового позову:

Відмова надавача послуг у здійсненні перерахунку; Ненадання послуг у встановлені терміни; Невиконання умов договору про надання послуг; Заподіяння матеріальної/моральної шкоди.

Звернутися з позовною заявою необхідно до місцевого суду або за місцем проживання клієнта, або за місцем знаходження надавача комунпослуг.

Як правило, суди зобов’язують комунальні підприємства:

здійснити усунення порушення;

провести перерахунок у платіжках;

гарантувати відшкодування збитків;

оплатити моральну шкоду.

Стаття 22 закону передбачає звільнення громадянина від сплати судового збору у разі поданні позову через порушення прав споживача.

Як споживачеві подати позовну заяву

Позовні заяви до суду щодо неналежного надання послуг ЖКГ складаються у рамках вимог ст. 175 Цивільного процесуального кодексу.

Громадяни повинні вказати у заяві:

назву суду, до якого буде подано позов;

інформацію позивача та відповідача;

адреси;

контактні дані;

суть порушення;

обставини справи;

конкретні вимоги до суду.

У позові мають міститися посилання на норми законодавства, зокрема:

ст. 22 закону "Про захист прав споживачів";

ст. 27 закону "Про житлово-комунальні послуги".

Також необхідно буде додати:

документи, що підтвердять факт ненадання/неякісного надання послуг (копії);

акти-претензії;

квитанції про оплату;

листування зі службами ЖКГ;

звернення та відповіді на них (копії).

У разі вимагання відшкодування збитків до позову необхідно буде додати розрахунки сум, а у разі надання моральної компенсації — описати обґрунтування суми компенсації.

Позовну заяву має підписати позивач або його представник і подати до суду у письмовому чи електронному форматі.

Суд зобов'язаний упродовж п’яти днів вирішити питання про відкриття провадження у справі за ст. 187 Цивільного процесуального кодексу.

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