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Головна Фінанси Послуги ЖКГ: коли потрібно подавати скарги та йти до суду

Послуги ЖКГ: коли потрібно подавати скарги та йти до суду

Ua ru
22 жовтня 2026 08:50
Неякісні житлово-комунальні послуги: хто може подавати скарги та йти до суду Новини.LIVE
Комунальні квитанції, гроші. Фото: Новини.LIVE

Українські споживачі наділені правом отримувати житлово-комунальні послуги (ЖКП) належної якості та вчасно. У разі порушення відповідних гарантій громадяни можуть скористатися законними механізмами захисту та отримати відшкодування за збитки, зокрема, через перебої у водо-, тепло- чи електропостачанні.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на закон "Про житлово-комунальні послуги".

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Коли можна подавати скарги на ЖКГ

Згідно зі статтею 27 закону, споживачі можуть звертатися у письмовому чи електронному форматі до виконавців послуг з проханням усунення порушень, проведення перерахунку або відшкодування збитків.

Як правило, у зверненнях громадяни повинні вказати проблему, свої дані (прізвище, ім’я, по батькові, адресу), дати відповідних порушень, а також вимогу усунути недоліки.

Після цього заявник має зачекати місяць на реакцію з боку постачальника. У випадку відсутності пояснень та усунення порушень підприємством споживач матиме право звернутися в органи місцевого самоврядування, що контролюють діяльність виконавців послуг, або в тероргани Держпродспоживслужби, що застосовує адміністративні санкції, зі скаргами.

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Якщо було завдано матеріальної шкоди чи порушено права споживача, скаргу потрібно подавати у Нацкомісію з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, згідно з законом № 1540-VIII, що визначає правові засади діяльності НКРЕКП.

Коли варто йти до суду з позовом проти ЖКГ

Згідно зі статтею 22 закону "Про захист прав споживачів", громадяни можуть захистити свої права через суд, подавши звернення на неналежне надання житлово-комунальних послуг.

З-поміж ключових підстав для судового позову:

  1. Відмова надавача послуг у здійсненні перерахунку;
  2. Ненадання послуг у встановлені терміни;
  3. Невиконання умов договору про надання послуг;
  4. Заподіяння матеріальної/моральної шкоди.

Звернутися з позовною заявою необхідно до місцевого суду або за місцем проживання клієнта, або за місцем знаходження надавача комунпослуг. 

Як правило, суди зобов’язують комунальні підприємства:

  • здійснити усунення порушення;
  • провести перерахунок у платіжках;
  • гарантувати відшкодування збитків;
  • оплатити моральну шкоду. 

Стаття 22 закону передбачає звільнення громадянина від сплати судового збору у разі поданні позову через порушення прав споживача.

Як споживачеві подати позовну заяву

Позовні заяви до суду щодо неналежного надання послуг ЖКГ складаються у рамках вимог ст. 175 Цивільного процесуального кодексу. 

Громадяни повинні вказати у заяві:

  • назву суду, до якого буде подано позов;
  • інформацію позивача та відповідача;
  • адреси;
  • контактні дані;
  • суть порушення;
  • обставини справи;
  • конкретні вимоги до суду. 

У позові мають міститися посилання на норми законодавства, зокрема:

  • ст. 22 закону "Про захист прав споживачів";
  • ст. 27 закону "Про житлово-комунальні послуги".

Також необхідно буде додати:

  • документи, що підтвердять факт ненадання/неякісного надання послуг (копії);
  • акти-претензії;
  • квитанції про оплату;
  • листування зі службами ЖКГ;
  • звернення та відповіді на них (копії). 

У разі вимагання відшкодування збитків до позову необхідно буде додати розрахунки сум, а у разі надання моральної компенсації — описати обґрунтування суми компенсації. 

Позовну заяву має підписати позивач або його представник і подати до суду у письмовому чи електронному форматі. 

Суд зобов'язаний упродовж п’яти днів вирішити питання про відкриття провадження у справі за ст.  187 Цивільного процесуального кодексу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що споживачі газу можуть заощадити на оплаті послуги. У Нафтогазі доступна можливість здійснювати рахунки без сплати додаткових комісій. Для цього слід обрати мобільний застосунок "Куб". Він запропонує перелік банків, де необхідно буде обрати з комісією 0%. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що у 2026 році деяким споживачам газу потрібно буде забезпечити техобслуговування газових приладів. Вартість послуги може різнитися: у регіонах перевірка для квартири становитиме 435 грн, а для приватного будинку — до 2 000 грн. Ігнорування перевірки може стати підставою для припинення постачання газу.  

комунальні послуги ЖКГ електроенергія водопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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