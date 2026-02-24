Актуалізація по-новому — Нафтогаз уточнив, хто і як може оновити дані

Комунальні квитанції та газ. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розповіла, як актуалізувати дані або подати заяву про зміну власника особового рахунку за допомогою нового сервісу. Йдеться про мобільний застосунок "Куб" (Cube), що суттєво спрощує відповідну процедуру.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу, інформують Новини.LIVE.

Оновлення даних клієнтів Нафтогазу через "Куб"

Як зазначають у компанії, що обслуговує 98% українських домогосподарств від загального числа абонентів, тепер є можливість значно простіше оперувати рахунками, власними даними, передачею даних з лічильника та оплатою. Все це стало можливо завдяки спеціалізованому застосунку "Куб" (Cube).

"Сервіс дозволяє вирішувати газові питання онлайн, без черг і стосів паперів. Передавайте показання газового лічильника, оплачуйте платіжки за спожитий газ і його доставку, керуйте кількома особовими рахунками в одному профілі, відстежуйте споживання газу через дашборд та плануйте витрати. Потрібні лише смартфон і кілька хвилин", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, громадяни можуть легко актуалізувати дані або подати заяву про зміну власника особового рахунку із шерингом документів і "Дія.Підписом". Серед причин для актуалізації даних:

Зміна прізвища; Зміна номера телефону або електронної адреси; Оновлення паспортних даних; Якщо виникли невідповідності даних профіля у системі ГК "Нафтогаз України".

Актуалізація даних дозволить у майбутньому не мати низки проблем. А також:

уникнути непорозумінь з документами;

мати безперебійний доступ до онлайн-сервісів;

можливість легко передавати показники;

вчасно отримувати важливі повідомлення за особовим рахунком.

Як актуалізувати дані через застосунок

За інформацією компанії, актуалізувати дані або подати заяву про зміну власника особового рахунку в застосунку "Куб" можна, виконавши покрокову інструкцію. А саме, необхідно:

зайти у розділ "Послуги";

обрати пункт "Актуалізація даних";

пошерити копію ID-картки через "Дію";

перевірити інформацію та заповнити поля;

додати інформацію про право власності;

підписати заяву "Дія.Підписом";

за потреби — додати інші документи;

підтвердити дані та надіслати заяву.

"Ми зробили так, щоб газові питання вирішувались так само просто, як і все інше в телефоні, — швидко та зрозуміло. Встановлюйте Куб і розвʼязуйте побутові питання в кілька кліків Для бізнесу: підключайте цифрові сервіси Дії та робіть ваші послуги ще зручнішими", — додали у Нафтогазі.

Що ще варто знати про розрахунки через застосунок "Куб"

У газопостачальній компанії раніше попередили, що, попри всі переваги застосунку "Куб", варто знати про фінансові особливості. Для оплати рахунків у такий спосіб передбачена комісія. Згідно з правилами, платіжна система стягує 1% від суми.

Ті, хто не бажає переплачувати, можуть скористатися іншими доступними можливостями для оплати без стягнення комісії.

Не передбачається комісія під час розрахунку за використаний газ:

у застосунку "Ощад24/7";

у застосунку/сайт банку ПУМБ;

у Монобанку;

у застосунку/порталі фінустанови Райффайзен.

Раніше ми писали, що в Нафтогазі закликали українців не довіряти повідомленням у мережі про нібито графіки подачі природного газу по годинах. Там уточнили, чи є потреба у таких обмеженнях.

Ще повідомлялося, що побутові споживачі, які випадково оплатили чужий рахунок за блакитне паливо, можуть повернути кошти. Та для цього необхідно виконати спеціальні рекомендації.