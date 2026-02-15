Оплата рахунків за газ — за яких умов споживачам повертають гроші

Якщо у платіжці за газ помилка — як повернути сплачені кошти
В Україні побутовим споживачам, які випадково оплачують не власний, а чужий рахунок за газ, повертають гроші. Та для цього треба чітко дотримуватися інструкції.
Про це повідомила пресслужба компанії Нафтогаз, передає Новини.LIVE.
Як повернути помилково сплачені кошти за газ
У Нафтогазі зауважують, що для цього клієнт має виконати три кроки:
- написати заяву в довільній формі з проханням про повернення переплати;
- додати копії паспорта та РНОКПП;
- надати чітке фото банківської квитанції (саме з банку, чек із терміналу не розглядатимуть), щоб підтвердити помилкову оплату.
Зібрані довідки можна вислати:
- електронною поштою на адресу: client@gas.ua;
- звичайною поштою за адресою: 25009, місто Кропивницький, вул. Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз України".
При цьому якщо клієнт хоче, щоб гроші зарахували на його банківську картку, доведеться надати реквізити рахунку. А у випадку перерахунку грошей на правильний особовий рахунок — потрібна окрема заява.
Що ще варто знати
Нагадаємо, деяким клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у 2026 році треба пройти процедуру з актуалізації даних. Це стосується споживачів, які:
- змінили своє прізвище;
- почали жити за новою адресою;
- виявили неточності даних у системі газопостачальної компанії.
У компанії зазначають, що надання актуальних даних є ключовою умовою для отримання якісного обслуговування.
Раніше ми розповідали, що у платіжках споживачів природного газу можуть бути неповні дані. У Нафтогазі пояснили, як уникнути розбіжностей. Також ми писали, коли для українців можуть подорожчати газ та електроенергія. Про перегляд тарифів на комуналку Кабмін домовився з МВФ.
Читайте Новини.LIVE!