Оплата рахунків за газ — за яких умов споживачам повертають гроші

Людина з квитанціями, грошима та телефоном. Фото: Новини.LIVE

В Україні побутовим споживачам, які випадково оплачують не власний, а чужий рахунок за газ, повертають гроші. Та для цього треба чітко дотримуватися інструкції.

Про це повідомила пресслужба компанії Нафтогаз, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як повернути помилково сплачені кошти за газ

У Нафтогазі зауважують, що для цього клієнт має виконати три кроки:

написати заяву в довільній формі з проханням про повернення переплати; додати копії паспорта та РНОКПП; надати чітке фото банківської квитанції (саме з банку, чек із терміналу не розглядатимуть), щоб підтвердити помилкову оплату.

Зібрані довідки можна вислати:

електронною поштою на адресу: client@gas.ua;

звичайною поштою за адресою: 25009, місто Кропивницький, вул. Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

При цьому якщо клієнт хоче, щоб гроші зарахували на його банківську картку, доведеться надати реквізити рахунку. А у випадку перерахунку грошей на правильний особовий рахунок — потрібна окрема заява.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у 2026 році треба пройти процедуру з актуалізації даних. Це стосується споживачів, які:

змінили своє прізвище;

почали жити за новою адресою;

виявили неточності даних у системі газопостачальної компанії.

У компанії зазначають, що надання актуальних даних є ключовою умовою для отримання якісного обслуговування.

Раніше ми розповідали, що у платіжках споживачів природного газу можуть бути неповні дані. У Нафтогазі пояснили, як уникнути розбіжностей. Також ми писали, коли для українців можуть подорожчати газ та електроенергія. Про перегляд тарифів на комуналку Кабмін домовився з МВФ.