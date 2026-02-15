Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Якщо у платіжці за газ помилка — як повернути сплачені кошти

Якщо у платіжці за газ помилка — як повернути сплачені кошти

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 08:45
Оплата рахунків за газ — за яких умов споживачам повертають гроші
Людина з квитанціями, грошима та телефоном. Фото: Новини.LIVE

В Україні побутовим споживачам, які випадково оплачують не власний, а чужий рахунок за газ, повертають гроші. Та для цього треба чітко дотримуватися інструкції. 

Про це повідомила пресслужба компанії Нафтогаз, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як повернути помилково сплачені кошти за газ

У Нафтогазі зауважують, що для цього клієнт має виконати три кроки:

  1. написати заяву в довільній формі з проханням про повернення переплати;
  2. додати копії паспорта та РНОКПП;
  3. надати чітке фото банківської квитанції (саме з банку, чек із  терміналу не розглядатимуть), щоб підтвердити помилкову оплату.

Зібрані довідки можна вислати:

  • електронною поштою на адресу: client@gas.ua;
  • звичайною поштою за адресою: 25009, місто Кропивницький, вул. Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

При цьому якщо клієнт хоче, щоб гроші зарахували на його банківську картку, доведеться надати реквізити рахунку. А у випадку перерахунку грошей на правильний особовий рахунок — потрібна окрема заява.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у 2026 році треба пройти процедуру з актуалізації даних. Це стосується споживачів, які:

  • змінили своє прізвище;
  • почали жити за новою адресою;
  • виявили неточності даних у системі газопостачальної компанії.

У компанії зазначають, що надання актуальних даних є ключовою умовою для отримання якісного обслуговування.

Раніше ми розповідали, що у платіжках споживачів природного газу можуть бути неповні дані. У Нафтогазі пояснили, як уникнути розбіжностей. Також ми писали, коли для українців можуть подорожчати газ та електроенергія. Про перегляд тарифів на комуналку Кабмін домовився з МВФ. 

комунальні послуги Нафтогаз газ ціни оплата
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації