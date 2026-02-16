Розрахунок за природний газ по-новому — що мають знати споживачі

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українців-клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" (98% від загального числа абонентів) закликали надавати показники та розраховуватися за газ через мобільний застосунок "Куб" (Cube). Новий сервіс дає змогу дистанційно вирішувати повсякденні газові питання.

Про це поінформувала пресслужба Нафтогазу, передають Новини.LIVE.

Розрахунок за природний газ по-новому

Йдеться про застосунок для передачі показників і сплати комунальних рахунків за газ, завдяки якому українські родини зможуть оперативніше та зручніше вирішувати питання щодо газопостачання.

У функціоналі Cube:

Можливість сканування газового лічильника через камеру смартфона. Завдяки цьому показники зчитаються автоматично, що зменшить ризик помилок, як під час ручного введення цифр. Передавання даних онлайн. Інформація буде надіслана безпосередньо через мобільний застосунок у встановлені терміни. Можливість контролю за споживанням газу. У застосунку є розділ, де можна стежити за обсягами використаного газу та динамікою споживання. Автоматичне нагадування. Cube повідомлятиме про необхідність передавати показники або здійснювати оплату для уникнення прострочень. Керування одразу кількома особовими рахунками. Користувач може відкрити кілька рахунків, зокрема, для допомоги рідним або для оплати за кілька власних осель.

"Мобільний застосунок Куб об’єднав уже 1 мільйон домівок по всій Україні. Це не просто кількість активних особових рахунків — це довіра користувачів, щоденна робота команди Нафтогазу і ще один крок до сучасного сервісу газових послуг в Україні. Користувачі вже оцінили простий і зрозумілий функціонал застосунку, який дозволяє швидко вирішувати повсякденні газові питання онлайн. Куб продовжує розвиватися, роблячи газові послуги ще простішими, швидшими та ближчими до людей. Якщо ви ще не користуєтесь Кубом — саме час спробувати", — йдеться у повідомленні компанії.

Для тих, хто бажає почати користуватися новим застосунком Cube, необхідно його просто встановити на смартфон.

Як розрахуватися за газ через Cube

Щоб здійснити розрахунок за природний газ через Cube, потрібно у застосунку авторизуватися за власним номером телефону.

після цього треба додати рахунок або обрати з доступних (в автоматичному режимі за номером телефону або вручну — за номером особового рахунку/EIC-коду);

далі має зʼявитися можливість оплати за вже сформованим рахунком;

у меню оплати є Apple Pay, Google Pay, а також прямий переказ через банківську карту;

можна окремо оплатити за газ як товар та за його доставку, а можна оплатити за все одразу єдиною платіжкою.

Що ще мають знати клієнти Нафтогазу

Раніше у газопостачальній компанії закликали клієнтів актуалізувати дані. Така процедура є ключовою умовою для надання якісного обслуговування та співпраці. Також це дасть можливість отримати доступ до всіх послуг компанії та бути поінформованим щодо особових рахунків.

Вимога з оновлення даних необхідна у разі зміни адреси, прізвища, у разі зміни власника житла або виявлення неточностей даних.

Для цього на порталі ГК "Нафтогаз України" громадяни мають виконати кілька кроків у розділі "Актуалізація даних".



Раніше ми писали, що в Нафтогазі радять споживачам купити пристрій для контролю якості повітря, що дозволить подбати про власну безпеку. Коштує він від 1,2 тис. грн.

Також повідомлялося, що в уряді розглядають можливість підняття вартості комунальних послуг. Відповідне рішення продиктоване появою масштабної заборгованості в енергосекторі України.