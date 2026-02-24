Видео
Україна
В Нафтогазе уточнили, кто должен актуализировать данные по-новому

Дата публикации 24 февраля 2026 08:50
Актуализация по-новому — Нафтогаз уточнил, кто и как может обновить данные
Коммунальные квитанции и газ. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала, как актуализировать данные или подать заявление о смене владельца лицевого счета с помощью нового сервиса. Речь идет о мобильном приложении "Куб" (Cube), что существенно упрощает соответствующую процедуру.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Обновление данных клиентов Нафтогаза через "Куб"

Как отмечают в компании, обслуживающей 98% украинских домохозяйств от общего числа абонентов, теперь есть возможность значительно проще оперировать счетами, собственными данными, передачей данных со счетчика и оплатой. Все это стало возможно благодаря специализированному приложению "Куб" (Cube).

"Сервис позволяет решать газовые вопросы онлайн, без очередей и кипы бумаг. Передавайте показания газового счетчика, оплачивайте платежки за потребленный газ и его доставку, управляйте несколькими лицевыми счетами в одном профиле, отслеживайте потребление газа через дашборд и планируйте расходы. Нужны только смартфон и несколько минут", — говорится в сообщении.

В частности, граждане могут легко актуализировать данные или подать заявление о смене владельца лицевого счета с шерингом документов и "Дія.Подписью". Среди причин для актуализации данных:

  1. Изменение фамилии;
  2. Изменение номера телефона или электронного адреса;
  3. Обновление паспортных данных;
  4. Если возникли несоответствия данных профиля в системе ГК "Нафтогаз Украины".

Актуализация данных позволит в будущем не иметь ряда проблем. А также:

  • избежать недоразумений с документами;
  • иметь бесперебойный доступ к онлайн-сервисам;
  • возможность легко передавать показания;
  • вовремя получать важные сообщения по лицевому счету.

Как актуализировать данные через приложение

По информации компании, актуализировать данные или подать заявление о смене владельца лицевого счета в приложении "Куб" можно, выполнив пошаговую инструкцию. А именно необходимо:

  • зайти в раздел "Услуги";
  • выбрать пункт "Актуализация данных";
  • загрузить копию ID-карты через "Дію";
  • проверить информацию и заполнить поля;
  • добавить информацию о праве собственности;
  • подписать заявление "Дія.Підписом";
  • при необходимости — добавить другие документы;
  • подтвердить данные и отправить заявление.

"Мы сделали так, чтобы газовые вопросы решались так же просто, как и все остальное в телефоне, — быстро и понятно. Устанавливайте Куб и решайте бытовые вопросы в несколько кликов Для бизнеса: подключайте цифровые сервисы Дії и делайте ваши услуги еще удобнее", — добавили в Нафтогазе.

Что еще стоит знать о расчетах через приложение "Куб"

В газоснабжающей компании ранее предупредили, что, несмотря на все преимущества приложения "Куб", стоит знать о финансовых особенностях. Для оплаты счетов таким образом предусмотрена комиссия. Согласно правилам, платежная система взимает 1% от суммы.

Те, кто не желает переплачивать, могут воспользоваться другими доступными возможностями для оплаты без взимания комиссии.

Не предусматривается комиссия при расчете за использованный газ:

  • в приложении "Ощад24/7";
  • в приложении/сайт банка ПУМБ;
  • в Монобанке;
  • в приложении/портале финучреждения Райффайзен.

Ранее мы писали, что в Нафтогазе призвали украинцев не доверять сообщениям в сети о якобы графиках подачи природного газа по часам. Там уточнили, есть ли необходимость в таких ограничениях.

Еще сообщалось, что бытовые потребители, которые случайно оплатили чужой счет за голубое топливо, могут вернуть средства. Но для этого необходимо выполнить специальные рекомендации.

коммунальные услуги ЖКХ деньги газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
