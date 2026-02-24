Актуализация по-новому — Нафтогаз уточнил, кто и как может обновить данные

Коммунальные квитанции и газ. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала, как актуализировать данные или подать заявление о смене владельца лицевого счета с помощью нового сервиса. Речь идет о мобильном приложении "Куб" (Cube), что существенно упрощает соответствующую процедуру.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, информируют Новини.LIVE.

Обновление данных клиентов Нафтогаза через "Куб"

Как отмечают в компании, обслуживающей 98% украинских домохозяйств от общего числа абонентов, теперь есть возможность значительно проще оперировать счетами, собственными данными, передачей данных со счетчика и оплатой. Все это стало возможно благодаря специализированному приложению "Куб" (Cube).

"Сервис позволяет решать газовые вопросы онлайн, без очередей и кипы бумаг. Передавайте показания газового счетчика, оплачивайте платежки за потребленный газ и его доставку, управляйте несколькими лицевыми счетами в одном профиле, отслеживайте потребление газа через дашборд и планируйте расходы. Нужны только смартфон и несколько минут", — говорится в сообщении.

В частности, граждане могут легко актуализировать данные или подать заявление о смене владельца лицевого счета с шерингом документов и "Дія.Подписью". Среди причин для актуализации данных:

Изменение фамилии; Изменение номера телефона или электронного адреса; Обновление паспортных данных; Если возникли несоответствия данных профиля в системе ГК "Нафтогаз Украины".

Актуализация данных позволит в будущем не иметь ряда проблем. А также:

избежать недоразумений с документами;

иметь бесперебойный доступ к онлайн-сервисам;

возможность легко передавать показания;

вовремя получать важные сообщения по лицевому счету.

Как актуализировать данные через приложение

По информации компании, актуализировать данные или подать заявление о смене владельца лицевого счета в приложении "Куб" можно, выполнив пошаговую инструкцию. А именно необходимо:

зайти в раздел "Услуги";

выбрать пункт "Актуализация данных";

загрузить копию ID-карты через "Дію";

проверить информацию и заполнить поля;

добавить информацию о праве собственности;

подписать заявление "Дія.Підписом";

при необходимости — добавить другие документы;

подтвердить данные и отправить заявление.

"Мы сделали так, чтобы газовые вопросы решались так же просто, как и все остальное в телефоне, — быстро и понятно. Устанавливайте Куб и решайте бытовые вопросы в несколько кликов Для бизнеса: подключайте цифровые сервисы Дії и делайте ваши услуги еще удобнее", — добавили в Нафтогазе.

Что еще стоит знать о расчетах через приложение "Куб"

В газоснабжающей компании ранее предупредили, что, несмотря на все преимущества приложения "Куб", стоит знать о финансовых особенностях. Для оплаты счетов таким образом предусмотрена комиссия. Согласно правилам, платежная система взимает 1% от суммы.

Те, кто не желает переплачивать, могут воспользоваться другими доступными возможностями для оплаты без взимания комиссии.

Не предусматривается комиссия при расчете за использованный газ:

в приложении "Ощад24/7";

в приложении/сайт банка ПУМБ;

в Монобанке;

в приложении/портале финучреждения Райффайзен.

