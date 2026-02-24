Актуализация по-новому — Нафтогаз уточнил, кто и как может обновить данные

В Нафтогазе уточнили, кто должен актуализировать данные по-новому
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала, как актуализировать данные или подать заявление о смене владельца лицевого счета с помощью нового сервиса. Речь идет о мобильном приложении "Куб" (Cube), что существенно упрощает соответствующую процедуру.
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, информируют Новини.LIVE.
Обновление данных клиентов Нафтогаза через "Куб"
Как отмечают в компании, обслуживающей 98% украинских домохозяйств от общего числа абонентов, теперь есть возможность значительно проще оперировать счетами, собственными данными, передачей данных со счетчика и оплатой. Все это стало возможно благодаря специализированному приложению "Куб" (Cube).
"Сервис позволяет решать газовые вопросы онлайн, без очередей и кипы бумаг. Передавайте показания газового счетчика, оплачивайте платежки за потребленный газ и его доставку, управляйте несколькими лицевыми счетами в одном профиле, отслеживайте потребление газа через дашборд и планируйте расходы. Нужны только смартфон и несколько минут", — говорится в сообщении.
В частности, граждане могут легко актуализировать данные или подать заявление о смене владельца лицевого счета с шерингом документов и "Дія.Подписью". Среди причин для актуализации данных:
- Изменение фамилии;
- Изменение номера телефона или электронного адреса;
- Обновление паспортных данных;
- Если возникли несоответствия данных профиля в системе ГК "Нафтогаз Украины".
Актуализация данных позволит в будущем не иметь ряда проблем. А также:
- избежать недоразумений с документами;
- иметь бесперебойный доступ к онлайн-сервисам;
- возможность легко передавать показания;
- вовремя получать важные сообщения по лицевому счету.
Как актуализировать данные через приложение
По информации компании, актуализировать данные или подать заявление о смене владельца лицевого счета в приложении "Куб" можно, выполнив пошаговую инструкцию. А именно необходимо:
- зайти в раздел "Услуги";
- выбрать пункт "Актуализация данных";
- загрузить копию ID-карты через "Дію";
- проверить информацию и заполнить поля;
- добавить информацию о праве собственности;
- подписать заявление "Дія.Підписом";
- при необходимости — добавить другие документы;
- подтвердить данные и отправить заявление.
"Мы сделали так, чтобы газовые вопросы решались так же просто, как и все остальное в телефоне, — быстро и понятно. Устанавливайте Куб и решайте бытовые вопросы в несколько кликов Для бизнеса: подключайте цифровые сервисы Дії и делайте ваши услуги еще удобнее", — добавили в Нафтогазе.
Что еще стоит знать о расчетах через приложение "Куб"
В газоснабжающей компании ранее предупредили, что, несмотря на все преимущества приложения "Куб", стоит знать о финансовых особенностях. Для оплаты счетов таким образом предусмотрена комиссия. Согласно правилам, платежная система взимает 1% от суммы.
Те, кто не желает переплачивать, могут воспользоваться другими доступными возможностями для оплаты без взимания комиссии.
Не предусматривается комиссия при расчете за использованный газ:
- в приложении "Ощад24/7";
- в приложении/сайт банка ПУМБ;
- в Монобанке;
- в приложении/портале финучреждения Райффайзен.
