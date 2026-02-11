У Нафтогазі прокоментували інформацію про загрозу подачі газу по годинах на Закарпатті

Газова комфорка. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" закликали громадян не довіряти повідомленням, які поширюються в соціальних мережах або месенджерах про нібито подачу блакитного палива по годинах. Там наголосили, що жодних обмежень щодо газопостачання в країні немає.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на повідомлення пресцентру компанії на сторінці у соцмережі Facebook.

Де з'явились повідомлення про подачу газу по годинах

У лютому 2026 року на тлі складної ситуації в енергетиці країни через російські масовані обстріли та суворих обмежень в електропостачанні у мережі знову почали активно поширюватися повідомлення від імені газопостачальної компанії про нібито запровадження графіків подачі газу для жителів західних областей.

Про поширення попереджень щодо введення подібних обмежень, зокрема на Закарпатті, повідомляють клієнти компанії у соцмережі.

"Скажіть, будь ласка, чи справді газ на Закарпатті, місто Мукачево, будуть давати по годинах?", — йдеться в одному з повідомлень на сторінці соцмережі Facebook.

Що кажуть у Нафтогазі

У ГК "Нафтогаз України" зазначили, що подібні повідомлення, що поширюються у мережах, щодо застосування графіків відключень газу насправді не відповідають дійсності, адже жодних подібних рішень не ухвалювали.

"Хочемо вас запевнити, що інформація про введення графіків відключення газопостачання для населення є неправдивою", — йдеться у поясненні газопостачальної компанії.

У Нафтогазі закликали громадян не довіряти фейковим повідомленням, які поширюються в соціальних мережах або месенджерах.

Там зауважили, що всі важливі оголошення та офіційна інформація завжди публікуються виключно на офіційному сайті і повідомлень про графіки для газу не було.

Мета поширення фейкових повідомлень про газ

Раніше подібні публікації з недостовірною інформацією про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання поширювалися для жителів Хмельницького регіону.

У газопостачальній компанії повідомили, що постійні російські обстріли енергетичних об'єктів та інфраструктури масштабно не вплинули на постачання газу споживачам. Воно надалі відбувається повноцінно.

Подібну інформацію там назвали цілеспрямованою дискредитаційною кампанією. Громадянам порадили не вірити фіктивним та маніпулятивним повідомленням.

