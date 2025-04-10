Збереження платіжок за газ — що треба знати клієнтам Нафтогазу

Комунальні квитанції та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розповіла клієнтам, як зберегти квитанції за сплату комунальних послуг. Платіжки допоможуть вирішувати можливі суперечні моменти та стати доказами в судах у майбутньому.

Про це йдеться в матеріалах Нафтогазу у соцмережі Facebook.

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Необхідність збереження платіжок за комуналку

Українці мають зберігати платіжки про оплату комунальних послуг упродовж щонайменше п'яти років. Вони допоможуть у вирішенні можливих спірних моментів з постачальником.

Також паперові квитанції можуть допомогти у разі збою у системі зберігання даних, чи, якщо дані про оплату втрачено та відновлено некоректно чи не повністю.

Платіжки у паперовому вигляді допоможуть, якщо станеться плутанина в платежах через оновлення тарифів, чи в разі появи проблем через помилку постачальника.

Але, як розповіла одна з клієнток, зберігати тривалий час паперові платіжки складно, адже з часом зникає фарба, також в електронному вигляді надходить лише одна платіжка.

"Вже сплатила, а паперові ще не прийшли. Як зберегти квитанції за сплату комунальних послуг коли фарба зникає, довго не зберігається? Чому два платежі оплачується, як у вайбер приходить один платіж за нарахування по лічильнику?" — йдеться у зверненні.

Альтернативи збереження квитанцій

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, що надсилають рахунки за спожитий природний газ щомісяця після 20-го числа. Якщо людина бажає отримувати раніше, тобто одразу після формування, можна скористатись чат-ботом або особистим кабінетом.

Для цього необхідно:

зайти в особистий кабінет;

перейти у розділ "Історія розрахунків";

навпроти бажаного місяця натиснути функцію "Отримати рахунок".

В чат-боті GASUA у Viber/Telegram потрібно:

обрати функцію "Мій рахунок";

вказати особовий рахунок;

натиснути "Завантажити рахунок".

У компанії зазначили, що більшість клієнтів отримують всі рахунки онлайн. Їх можна отримати значно швидше (вже після 12-го числа), що заощадить час.

Також отримати роздрукований паперовий рахунок можна у партнерів Нафтогазу: ПУМБ, Ощадбанк, Нова Пошта, EasyPay та Приват Банк, скориставшись переліком адрес відділень, куди можна звернутись.

"Звертаємо увагу, що Вас обслуговуються дві компанії, тому Ви маєте дві платіжки за газ: платіжка за спожитий газ від ТОВ ГК "Нафтогаз України" та окрема платіжка за доставку (розподіл) газу від Вашого Оператора ГРМ", — додали у компанії.

Скриншот. Джерело: Нафтогаз

Нагадаємо, раніше Нафтогаз повідомив, коли потрібна довідка щодо відсутності заборгованості за природний газ. Отримати такий документ можна як особисто, так і дистанційно.

Також розповідали про те, що Україні можуть скасувати одну з комунальних квитанцій. Йдеться про намір відмінити необхідність оплати тимчасово.