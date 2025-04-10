Сохранение платежек за газ — что надо знать клиентам Нафтогаза

В Нафтогазе рассказали о сохранении платежек за газ — детали
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала клиентам, как сохранить квитанции за оплату коммунальных услуг. Платежки помогут решать возможные спорные моменты и стать доказательствами в судах в будущем.
Об этом говорится в материалах Нафтогаза в соцсети Facebook.
Необходимость сохранения платежек за коммуналку
Украинцы должны хранить платежки об оплате коммунальных услуг в течение не менее пяти лет. Они помогут в решении возможных спорных моментов с поставщиком.
Также бумажные квитанции могут помочь в случае сбоя в системе хранения данных, или, если данные об оплате потеряны и восстановлены некорректно или не полностью.
Платежки в бумажном виде помогут, если произойдет путаница в платежах из-за обновления тарифов, или в случае появления проблем из-за ошибки поставщика.
Но, как рассказала одна из клиенток, хранить бумажные платежки длительное время сложно, ведь со временем исчезает краска, также в электронном виде поступает только одна платежка.
"Уже оплатила, а бумажные еще не пришли. Как сохранить квитанции за оплату коммунальных услуг когда краска исчезает, долго не хранится? Почему два платежа оплачивается, как в вайбер приходит один платеж за начисление по счетчику?" — говорится в обращении.
Альтернативы сохранения квитанций
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, что присылают счета за потребленный природный газ ежемесячно после 20-го числа. Если человек желает получать раньше, то есть сразу после формирования, можно воспользоваться чат-ботом или личным кабинетом.
Для этого необходимо:
- зайти в личный кабинет;
- перейти в раздел "История расчетов";
- напротив желаемого месяца нажать функцию "Получить счет".
В чат-боте GASUA в Viber/Telegram нужно:
- выбрать функцию "Мой счет";
- указать лицевой счет;
- нажать "Загрузить счет".
В компании отметили, что большинство клиентов получают все счета онлайн. Их можно получить значительно быстрее (уже после 12-го числа), что сэкономит время.
Также получить распечатанный бумажный счет можно у партнеров Нафтогаза: ПУМБ, Ощадбанк, Новая Почта, EasyPay и Приват Банк, воспользовавшись перечнем адресов отделений, куда можно обратиться.
"Обращаем внимание, что Вас обслуживаются две компании, поэтому Вы имеете две платежки за газ: платежка за потребленный газ от ООО ГК "Нафтогаз Украины" и отдельная платежка за доставку (распределение) газа от Вашего Оператора ГРМ", — добавили в компании.
Напомним, ранее Нафтогаз сообщил, когда нужна справка об отсутствии задолженности за природный газ. Получить такой документ можно как лично, так и дистанционно.
Также рассказывали о том, что Украине могут отменить одну из коммунальных квитанций. Речь идет о намерении отменить необходимость оплаты временно.
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