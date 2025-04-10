Сохранение платежек за газ — что надо знать клиентам Нафтогаза

Коммунальные квитанции и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала клиентам, как сохранить квитанции за оплату коммунальных услуг. Платежки помогут решать возможные спорные моменты и стать доказательствами в судах в будущем.

Об этом говорится в материалах Нафтогаза в соцсети Facebook.

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Необходимость сохранения платежек за коммуналку

Украинцы должны хранить платежки об оплате коммунальных услуг в течение не менее пяти лет. Они помогут в решении возможных спорных моментов с поставщиком.

Также бумажные квитанции могут помочь в случае сбоя в системе хранения данных, или, если данные об оплате потеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

Платежки в бумажном виде помогут, если произойдет путаница в платежах из-за обновления тарифов, или в случае появления проблем из-за ошибки поставщика.

Но, как рассказала одна из клиенток, хранить бумажные платежки длительное время сложно, ведь со временем исчезает краска, также в электронном виде поступает только одна платежка.

"Уже оплатила, а бумажные еще не пришли. Как сохранить квитанции за оплату коммунальных услуг когда краска исчезает, долго не хранится? Почему два платежа оплачивается, как в вайбер приходит один платеж за начисление по счетчику?" — говорится в обращении.

Альтернативы сохранения квитанций

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, что присылают счета за потребленный природный газ ежемесячно после 20-го числа. Если человек желает получать раньше, то есть сразу после формирования, можно воспользоваться чат-ботом или личным кабинетом.

Для этого необходимо:

зайти в личный кабинет;

перейти в раздел "История расчетов";

напротив желаемого месяца нажать функцию "Получить счет".

В чат-боте GASUA в Viber/Telegram нужно:

выбрать функцию "Мой счет";

указать лицевой счет;

нажать "Загрузить счет".

В компании отметили, что большинство клиентов получают все счета онлайн. Их можно получить значительно быстрее (уже после 12-го числа), что сэкономит время.

Также получить распечатанный бумажный счет можно у партнеров Нафтогаза: ПУМБ, Ощадбанк, Новая Почта, EasyPay и Приват Банк, воспользовавшись перечнем адресов отделений, куда можно обратиться.

"Обращаем внимание, что Вас обслуживаются две компании, поэтому Вы имеете две платежки за газ: платежка за потребленный газ от ООО ГК "Нафтогаз Украины" и отдельная платежка за доставку (распределение) газа от Вашего Оператора ГРМ", — добавили в компании.

Скриншот. Источник: Нафтогаз

Напомним, ранее Нафтогаз сообщил, когда нужна справка об отсутствии задолженности за природный газ. Получить такой документ можно как лично, так и дистанционно.

Также рассказывали о том, что Украине могут отменить одну из коммунальных квитанций. Речь идет о намерении отменить необходимость оплаты временно.