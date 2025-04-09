У Нафтогазі попередили про важливі деталі в переоформленні особового рахунку

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, як переоформити особовий рахунок за розподіл газу, щоб уникнути проблем з оплатою рахунків. Українцям надали інформацію про те, які необхідно зібрати документи.

Про це йдеться у матеріалах ГК "Нафтогаз України".

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Детальніше про переоформлення особового рахунку

Особовий рахунок за доставку блакитного палива є персональним номером у газорозподільній компанії, закріпленим за споживачем. Рахунок містить всю необхідну інформацію про нього, завдяки чому можна ідентифікувати клієнта у системі.

Як зазначили у компанії, громадяни постають перед необхідністю переоформлення особового рахунку за природний газ, коли стають новим власником нерухомості. А саме:

у разі придбання помешкання;

отримання житла у спадок.

Дізнатися номер особового рахунку можна:

на офіційному сайті, де потрібно ввести у форму ЕІС-код (16 символів) і натиснути "Далі" (EIC-код вказується у платіжці за розподіл газу, він починається з 56Х);

у комунальній платіжці від Нафтогазу за спожитий газ;

під час звернення у найближчий центр обслуговування;

в чатботах у Viber та Telegram.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як правильно переоформити особовий рахунок

Для того, щоб здійснити переоформлення особового рахунку за розподіл газу, потрібно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів філії "Газмережі" свого регіону проживання.

Фахівці Центру нададуть консультації клієнту та допоможуть оформити потрібні документи.

З собою потрібно взяти оригінали та копії таких документів:

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний код;

документ, де підтверджується право власності на житло (угода купівлі-продажу, свідоцтво про право власності);

технічний паспорт на житло;

якщо йдеться про співвласників, то необхідна їхня згода на переоформлення.

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