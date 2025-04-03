Нафтогаз розповів, коли від українців вимагають довідку про відсутність заборгованості

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розповіла, коли від клієнтів вимагають довідку щодо відсутності заборгованості за газ. Також в компанії дали інструкцію, як отримати таку інформацію.

Про це йдеться в матеріалах Нафтогазу у соцмережі Facebook.

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Детальніше про довідку щодо відсутності боргу від Нафтогазу

Як розповіли у компанії, у цьому документі підтверджується відсутність протермінованого боргу клієнта за спожитий природний газ перед нинішнім постачальником.

Для отримання відповідної інформації достатньо зробити кількох кроків в особистому кабінеті клієнта ГК "Нафтогаз Україна", що дозволить заощадити час та уникнути потреби особисто звертатися до відділень.

"Процес отримання довідки у ГК "Нафтогаз України" максимально простий", — запевняють у газопостачальній компанії.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Довідка про відсутність заборгованості за газ може знадобитися під час оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги у разі зміни власника, продажу чи купівлі нерухомості.

Як швидко отримати інформацію про відсутність боргу

Так, компанія надала покрокову інструкцію своїм клієнтам. Отримати довідку про відсутність боргу можна:

через особистий кабінет — my.gas.ua;

через чат-боти у Viber та Telegram;

через термінали самообслуговування: Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24.

Також можна особисто звернутись в найближче партнерське відділення або до Центру обслуговування клієнтів ГК "Нафтогаз України". При собі потрібно мати такі документи:

паспорт/ID-картка;

номер ЕІС-коду/особового рахунку.

"Ми завжди готові допомогти в будь-яких питаннях, пов’язаних з постачанням газу. Працюємо для вашого комфорту", — додали у компанії.

Раніше ми писали про те, що Україні може зникнути одна з комунальних квитанцій. Однак платіжку мають скасувати тимчасово.

Також розповідали, як менше платити за комунальні послуги, якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживає. Для цього необхідно написати заяву своєму постачальнику послуг.