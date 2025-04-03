Нафтогаз розповів, коли від українців вимагають довідку про відсутність заборгованості

Від клієнтів Нафтогазу вимагають важливу довідку — що треба знати
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розповіла, коли від клієнтів вимагають довідку щодо відсутності заборгованості за газ. Також в компанії дали інструкцію, як отримати таку інформацію.
Про це йдеться в матеріалах Нафтогазу у соцмережі Facebook.
Детальніше про довідку щодо відсутності боргу від Нафтогазу
Як розповіли у компанії, у цьому документі підтверджується відсутність протермінованого боргу клієнта за спожитий природний газ перед нинішнім постачальником.
Для отримання відповідної інформації достатньо зробити кількох кроків в особистому кабінеті клієнта ГК "Нафтогаз Україна", що дозволить заощадити час та уникнути потреби особисто звертатися до відділень.
"Процес отримання довідки у ГК "Нафтогаз України" максимально простий", — запевняють у газопостачальній компанії.
Довідка про відсутність заборгованості за газ може знадобитися під час оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги у разі зміни власника, продажу чи купівлі нерухомості.
Як швидко отримати інформацію про відсутність боргу
Так, компанія надала покрокову інструкцію своїм клієнтам. Отримати довідку про відсутність боргу можна:
- через особистий кабінет — my.gas.ua;
- через чат-боти у Viber та Telegram;
- через термінали самообслуговування: Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24.
Також можна особисто звернутись в найближче партнерське відділення або до Центру обслуговування клієнтів ГК "Нафтогаз України". При собі потрібно мати такі документи:
- паспорт/ID-картка;
- номер ЕІС-коду/особового рахунку.
"Ми завжди готові допомогти в будь-яких питаннях, пов’язаних з постачанням газу. Працюємо для вашого комфорту", — додали у компанії.
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