Тарифи у 2025 році — яким послугам не загрожує подорожчання

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році продовжує діяти мораторій, який передбачає заборону на підвищення тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Це означає, що вартість кількох важливих послуг у комунальних платіжках залишиться незмінною.

Це прописано у законі №2479-ІХ від 19 серпня 2022 року.

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На які послуги поширюється мораторій

Згідно із законом "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", ключові комунальні послуги цьогоріч будуть захищені від підвищення, попри складну ситуацію в енергетиці.

За документом, скасувати мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів можуть лише через шість місяців після завершення дії воєнного в Україні.

Мораторій, запроваджений на час війни та закріплений законом, встановлено на:

Газопостачання — вартість газу для побутових споживачів буде надалі стабільною;

Опалення — ціни на централізоване опалення залишаться на колишньому рівні;

Гаряче водопостачання — тариф на гарячу воду буде на рівні, що діяв до війни.

Проте ціни протягом року можуть зрости на такі послуги, мораторій яких не стосується:

електроенергія;

вивіз сміття;

обслуговування прибудинкової території.

Як зазначили у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, в уряді не планують оновлювати вартість основних комунальних послуг, зокрема ціни на природний газ, воду та опалення.

За даним Національного банку, після війни уряд має намір поступово переглянути тарифи, однак збереже можливість пільг та субсидій. Проте електроенергія може подорожчати вже після завершення цього опалювального сезону.

Як змінились тарифи послуги ЖКГ за рік

За інформацією Державної служби статистики, станом на початок 2025 року середня ціна на воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла загалом на 19,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше підскочила в ціні електрична енергія — на 63%.

За даними статистичного відомства, крім електроенергії, за рік подорожчали:

на 10,3% — послуга з управління багатоквартирними будинками;

на 9,6% — прибирання побутових відходів;

на 4,2% — утримання та ремонт житла;

на 0,7% — послуга водопостачання;

на 0,6% — послуга водовідведення.

Нагадаємо, в Україні не мають наміру переглядати ціну на світло для населення, навіть попри необхідність залучення додаткового фінансування для добудови атомних блоків на ХАЕС.

Також повідомляли, що українцям іноді можуть надходити некоректні комунальні платіжки за електрику. У ДТЕК уточнили, чому можуть виникати такі ситуації.