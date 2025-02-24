Несуществующие долги в платежках — в Нафтогазе назвали причины

В Нафтогазе рассказали о причинах появления "долгов" в платежках
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, почему в коммунальных квитанциях за газ иногда может появляться задолженность, даже если ее нет. Такое может случиться из-за одной детали в уникальном лицевом счете.
Об этом говорится в сообщении ГК "Нафтогаз Украины".
Подробнее о начислении долга за газ
Как отметили в компании, чаще всего задолженность может появляться из-за ошибки в уникальном лицевом счете. Во избежание этого нужно сверять все данные перед осуществлением оплаты.
Так, если цифры гражданин ввел с ошибкой или вообще не указал, это может спровоцировать:
- задержку в зачислении средств;
- попадание денег на другой счет.
Чтобы исправить такие ситуации, необходимо время, а иногда дополнительное обращение клиентов в службу поддержки или банк.
Как избежать необоснованных начислений
Для того чтобы избежать необоснованных начислений, необходимо:
- убедиться, что лицевой счет указан правильно;
- сверить номер лицевого счета с предыдущими квитанциями за газ, если до этого оплата была корректной;
- в кассе или терминале стоит еще раз проверить все реквизиты перед подтверждением;
- необходимо использовать официальные банковские сервисы, которые в автоматическом режиме подтянут корректный номер счета.
Также квитанции за оплату счетов за электричество, газ, воду нужно сохранять для помощи в решении возможных споров с поставщиками. Хранить такие квитанции стоит пять лет.
Ранее мы писали, что с 1 марта 2025 года власти не планируют пересматривать стоимость электрической энергии. В то же время некоторые потребители получат скидки почти в половину фиксированной цены.
Также мы писали, что в Украине действует запрет на повышение тарифов на рынке газа и в сфере теплоснабжения. В связи с этим ряд коммунальных услуг будет неизменен.
Читайте Новини.LIVE!