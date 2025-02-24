Несуществующие долги в платежках — в Нафтогазе назвали причины

Калькулятор на телефоне, квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, почему в коммунальных квитанциях за газ иногда может появляться задолженность, даже если ее нет. Такое может случиться из-за одной детали в уникальном лицевом счете.

Об этом говорится в сообщении ГК "Нафтогаз Украины".

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Как отметили в компании, чаще всего задолженность может появляться из-за ошибки в уникальном лицевом счете. Во избежание этого нужно сверять все данные перед осуществлением оплаты.

Так, если цифры гражданин ввел с ошибкой или вообще не указал, это может спровоцировать:

задержку в зачислении средств;

попадание денег на другой счет.

Чтобы исправить такие ситуации, необходимо время, а иногда дополнительное обращение клиентов в службу поддержки или банк.

Объявление. Источник: ГК Нафтогаз Украины в FB

Как избежать необоснованных начислений

Для того чтобы избежать необоснованных начислений, необходимо:

убедиться, что лицевой счет указан правильно;

сверить номер лицевого счета с предыдущими квитанциями за газ, если до этого оплата была корректной;

в кассе или терминале стоит еще раз проверить все реквизиты перед подтверждением;

необходимо использовать официальные банковские сервисы, которые в автоматическом режиме подтянут корректный номер счета.

Также квитанции за оплату счетов за электричество, газ, воду нужно сохранять для помощи в решении возможных споров с поставщиками. Хранить такие квитанции стоит пять лет.

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