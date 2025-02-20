Нафтогаз стягує з українців по 1,2 тис. грн — що треба знати

Комунальні платіжки та газова плита. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" розповідають, що почали отримувати так звану "третю платіжку" за послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку

у 2025 році. Дехто отримав суми, що перевищують щомісячну оплату блакитного палива.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

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Детальніше про суми у "третіх платіжках" за газ у 2025 році

Як розповіли клієнти компанії, їм у лютому 2025 року надійшла додаткова сума до оплати у списку оновлених комунальних платіжок від газорозподільчих мереж. Вони попросили представників "Нафтогазу" пояснити, за що саме стягують суми, що перевищують тисячу гривень.

За словами однієї з клієнток, в її "третій платіжці" за послугу "Технічне обслуговування ВБСГ" вказана сума до сплати у розмірі 1250 грн.

"Та ще третю платіжку принесли за внутрішні труби, які в очі не бачили, сума там 1250 грн. За що?" — звернулась клієнтка на сторінці компанії у соціальній мережі.

Коли слід чекати "третіх платіжок"

У ГК "Нафтогаз" пояснили, що третя платіжка — це рахунок за нову послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

"Третя платіжка — це рахунок за обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Для отримання більш детальної інформації з приводу даного питання зверніться, будь ласка, до Вашого Оператора ГРМ, оскільки дана функція перебуває у його компетенції", — повідомили представники компанії.

Щодо нарахувань, то формування рахунку відбуватимуться у тому році та місяці, коли фахівці планують здійснення техобслуговування. Така оплата буде нараховуватись лише один раз на три або п'ять років.

Реквізити за оплату будуть відрізнятися від реквізитів за розподіл газу, тому сплачувати необхідно згідно з квитанцією за техобслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання.

Суми в платіжках будуть різні, адже залежать від регіону, протяжності загальних мереж у будівлі, а також кількості квартир.

Оголошення на будинках про техобслуговування від газорозподільчих мереж будуть розміщуватися за десять днів до його проведення.

Скриншот. Джерело: ГК "Нафтогаз"

Раніше ми розповідали, що у 2025 році діятиме мораторій на підвищення тарифів на ринку газу та у сфері теплопостачання. Через це вартість газопостачання, опалення та гарячого водопостачання залишиться незмінною.

Також повідомляли, що в Україні влада не планує переглядати вартість електроенергії для населення. Ціни не підвищуватимуть навіть попри потребу додаткового фінансування для будівництва атомних блоків на ХАЕС.