Розрахунок за газ — у Нафтогазі пояснили, як повернути гроші

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз" можуть оплачувати спожитий газ як онлайн, так і у банківських або поштових відділеннях. Іноді відбувається помилкова оплата, у такому разі є певний алгоритм, як повернути кошти.

Про це повідомляється на офіційному сайті ГК "Нафтогаз Україна".

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Як повернути переплачені кошти за газ

Як пояснюють у компанії, кошти можуть повернути українським споживачам, якщо було здійснено помилкову оплату за "блакитне паливо".

Так, громадяни мають законне право на повернення переплати відповідно до укладеного договору та положення Кримінального кодексу, зокрема, ст. 190 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за шахрайство.

Для цього потрібно зробити кілька кроків в рамках створеної спеціальної інструкції, оприлюдненої для споживачів на головному сайті.

Як написати заяву та які потрібні документи

Для того, щоб повернути кошти, необхідно написати заяву на повернення за спеціальним зразком.

Зразок заяви. Джерело: Нафтогаз

Також треба надати документи:

копію документа, що посвідчує особу;

паспорт громадянина, зокрема ID-карта, тимчасове посвідчення громадянина;

для іноземців, осіб без громадянства можна надати національний паспорт;

копію ідентифікаційного коду;

копію платіжного документа, де підтверджується оплата (квитанція, чек, банківська виписка тощо);

довідку з банківськими реквізитами карткового рахунку (IBAN).

Відправити документи можна у кілька способів:

на поштову адресу у м. Кропивницький, індекс 25001, вул. Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

дистанційно через e-mail: client@gas.ua.

Раніше в Нафтогазі розповіли, кому з клієнтів потрібно актуалізувати дані. У компанії уточнили, коли необхідна така процедура та як правильно пройти.

Також у Нафтогазі заявили про необхідність встановлення додаткового приладу для тих, хто має газову плиту. Він здатен вимірювати концентрацію різних речовин у повітрі та попереджати про небезпеку.