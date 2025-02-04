Нафтогаз закликав актуалізувати дані — кого стосується

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, кому з українських споживачів необхідно актуалізувати дані. Там пояснили, за яких причин потрібна відповідна процедура та як саме її пройти.

Про це йдеться на офіційній сторінці ГК "Нафтогаз України".

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Навіщо споживачам газу необхідна актуалізація даних

У Нафтогазі зазначили, що актуалізація даних важлива з п'яти ключових причин. Зокрема, таку процедуру вимагають пройти для того, щоб:

уникнути непорозумінь з документами в майбутньому;

отримувати актуальну інформацію за особовим рахунком;

забезпечувати правильні нарахування за спожитий газ;

отримувати швидкий доступ до онлайн-сервісів та можливість передавати показники лічильника;

мати коректне та своєчасне інформування.

"Актуалізація даних допомагає підтримувати точність інформації в системі ГК "Нафтогаз України", що в свою чергу покращує якість обслуговування клієнтів та ефективність комунікації між компанією та споживачами газу", — пояснюють у компанії.

Громадяни мають актуалізувати дані за наступних змін:

у разі зміни прізвища;

якщо змінено номер телефону;

у разі зміни електронної пошти;

якщо були оновлені паспортні дані;

у разі виявлення невідповідностей у відомостях на ресурсах ГК "Нафтогаз України".

Як правильно актуалізувати дані

Як пояснили у Нафтогазі, актуалізувати дані можна, здійснивши кілька кроків.

Для початку громадянин має пройти ідентифікацію. Потрібно

перейти на сайт gas.ua за посиланням "Актуалізація даних" та ввести у рядки:

свій номер особового рахунку;

перші три літери прізвища власника рахунку;

натиснути кнопку "Далі".

Після чого клієнт має пройти верифікацію. Для цього треба:

ввести номер мобільного телефону;

натиснути кнопку "Далі;

ввести отриманий СМС-код або три останні цифри номера, з якого клієнту зателефонували.

Останній крок — це подати заяву на актуалізацію даних. Для цього треба обрати один з варіантів заповнення заявки:

через Дію;

через IDGOVUA;

заповнити заяву самостійно, ввівши у поля в розділах "Персональна інформація", "Дані об'єкта газопостачання" та "Адреса об'єкта газопостачання".

Після чого треба сформувати файл заявки та підписати заяву одним із способів:

через Дія.Підпис;

за допомогою е-підпису (КЕП);

вручну (роздрукувати, підписати, відсканувати та завантажити заяву на сайт).

Завантажити необхідні документи, ввівши свій ЕІС-код на відповідній сторінці:

паспорт громадянина України (скани або чіткі фото першої та другої сторінок паспорта, скан або чітке фото сторінки з пропискою (реєстрацією місця проживання);

документи, де підтверджується зміна прізвища (якщо це причина актуалізації);

інші документи, де підтверджується необхідність зміни даних.

Далі необхідно відправити заяву та документи, дочекатись підтвердження успішної актуалізації даних.

Нагадаємо, раніше в Нафтогазі розповіли про необхідність встановлення приладу для тих, хто використовує газову плиту. Такий пристрій може вимірювати концентрацію небезпечних речовин у повітрі.

Також у компанії розповіли про можливість розрахунку за газ за допомогою картки "Нацкешбек" накопиченими грошима. Для цього треба оформити спеціальну картку.