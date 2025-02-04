Нафтогаз закликав актуалізувати дані — кого стосується

У Нафтогазі попередили, кому необхідна актуалізація даних
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, кому з українських споживачів необхідно актуалізувати дані. Там пояснили, за яких причин потрібна відповідна процедура та як саме її пройти.
Про це йдеться на офіційній сторінці ГК "Нафтогаз України".
Навіщо споживачам газу необхідна актуалізація даних
У Нафтогазі зазначили, що актуалізація даних важлива з п'яти ключових причин. Зокрема, таку процедуру вимагають пройти для того, щоб:
- уникнути непорозумінь з документами в майбутньому;
- отримувати актуальну інформацію за особовим рахунком;
- забезпечувати правильні нарахування за спожитий газ;
- отримувати швидкий доступ до онлайн-сервісів та можливість передавати показники лічильника;
- мати коректне та своєчасне інформування.
"Актуалізація даних допомагає підтримувати точність інформації в системі ГК "Нафтогаз України", що в свою чергу покращує якість обслуговування клієнтів та ефективність комунікації між компанією та споживачами газу", — пояснюють у компанії.
Громадяни мають актуалізувати дані за наступних змін:
- у разі зміни прізвища;
- якщо змінено номер телефону;
- у разі зміни електронної пошти;
- якщо були оновлені паспортні дані;
- у разі виявлення невідповідностей у відомостях на ресурсах ГК "Нафтогаз України".
Як правильно актуалізувати дані
Як пояснили у Нафтогазі, актуалізувати дані можна, здійснивши кілька кроків.
Для початку громадянин має пройти ідентифікацію. Потрібно
перейти на сайт gas.ua за посиланням "Актуалізація даних" та ввести у рядки:
- свій номер особового рахунку;
- перші три літери прізвища власника рахунку;
- натиснути кнопку "Далі".
Після чого клієнт має пройти верифікацію. Для цього треба:
- ввести номер мобільного телефону;
- натиснути кнопку "Далі;
- ввести отриманий СМС-код або три останні цифри номера, з якого клієнту зателефонували.
Останній крок — це подати заяву на актуалізацію даних. Для цього треба обрати один з варіантів заповнення заявки:
- через Дію;
- через IDGOVUA;
- заповнити заяву самостійно, ввівши у поля в розділах "Персональна інформація", "Дані об'єкта газопостачання" та "Адреса об'єкта газопостачання".
Після чого треба сформувати файл заявки та підписати заяву одним із способів:
- через Дія.Підпис;
- за допомогою е-підпису (КЕП);
- вручну (роздрукувати, підписати, відсканувати та завантажити заяву на сайт).
Завантажити необхідні документи, ввівши свій ЕІС-код на відповідній сторінці:
- паспорт громадянина України (скани або чіткі фото першої та другої сторінок паспорта, скан або чітке фото сторінки з пропискою (реєстрацією місця проживання);
- документи, де підтверджується зміна прізвища (якщо це причина актуалізації);
- інші документи, де підтверджується необхідність зміни даних.
Далі необхідно відправити заяву та документи, дочекатись підтвердження успішної актуалізації даних.
Нагадаємо, раніше в Нафтогазі розповіли про необхідність встановлення приладу для тих, хто використовує газову плиту. Такий пристрій може вимірювати концентрацію небезпечних речовин у повітрі.
Також у компанії розповіли про можливість розрахунку за газ за допомогою картки "Нацкешбек" накопиченими грошима. Для цього треба оформити спеціальну картку.
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