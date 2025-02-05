Расчет за газ — в Нафтогазе объяснили, как вернуть деньги

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" могут оплачивать потребленный газ как онлайн, так и в банковских или почтовых отделениях. Иногда происходит ошибочная оплата, в таком случае есть определенный алгоритм, как вернуть средства.

Об этом сообщается на официальном сайте ГК "Нафтогаз Украины".

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Как вернуть переплаченные средства за газ

Как объясняют в компании, средства могут вернуть украинским потребителям, если была осуществлена ошибочная оплата за "голубое топливо".

Так, граждане имеют законное право на возврат переплаты в соответствии с заключенным договором и положениями Уголовного кодекса, в частности, ст. 190 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за мошенничество.

Для этого нужно сделать несколько шагов в рамках созданной специальной инструкции, обнародованной для потребителей на главном сайте.

Как написать заявление и какие нужны документы

Для того, чтобы вернуть средства, необходимо написать заявление на возврат по специальному образцу.

Образец заявления. Источник: Нафтогаз

Также надо предоставить документы:

копию документа, удостоверяющего личность;

паспорт гражданина, в частности ID-карта, временное удостоверение гражданина;

для иностранцев, лиц без гражданства можно предоставить национальный паспорт;

копию идентификационного кода;

копию платежного документа, где подтверждается оплата (квитанция, чек, банковская выписка и т.д.);

справку с банковскими реквизитами карточного счета (IBAN).

Отправить документы можно несколькими способами:

на почтовый адрес в г. Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

дистанционно через e-mail: client@gas.ua.

Ранее в Нафтогазе рассказали, кому из клиентов нужно актуализировать данные. В компании уточнили, когда необходима такая процедура и как правильно пройти.

Также в Нафтогазе заявили о необходимости установки дополнительного прибора для тех, кто имеет газовую плиту. Он способен измерять концентрацию различных веществ в воздухе и предупреждать об опасности.