Расчет за газ — в Нафтогазе объяснили, как вернуть деньги

В Нафтогазе рассказали, кто и как может вернуть средства
Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" могут оплачивать потребленный газ как онлайн, так и в банковских или почтовых отделениях. Иногда происходит ошибочная оплата, в таком случае есть определенный алгоритм, как вернуть средства.
Об этом сообщается на официальном сайте ГК "Нафтогаз Украины".
Как вернуть переплаченные средства за газ
Как объясняют в компании, средства могут вернуть украинским потребителям, если была осуществлена ошибочная оплата за "голубое топливо".
Так, граждане имеют законное право на возврат переплаты в соответствии с заключенным договором и положениями Уголовного кодекса, в частности, ст. 190 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за мошенничество.
Для этого нужно сделать несколько шагов в рамках созданной специальной инструкции, обнародованной для потребителей на главном сайте.
Как написать заявление и какие нужны документы
Для того, чтобы вернуть средства, необходимо написать заявление на возврат по специальному образцу.
Также надо предоставить документы:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- паспорт гражданина, в частности ID-карта, временное удостоверение гражданина;
- для иностранцев, лиц без гражданства можно предоставить национальный паспорт;
- копию идентификационного кода;
- копию платежного документа, где подтверждается оплата (квитанция, чек, банковская выписка и т.д.);
- справку с банковскими реквизитами карточного счета (IBAN).
Отправить документы можно несколькими способами:
- на почтовый адрес в г. Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".
- дистанционно через e-mail: client@gas.ua.
Ранее в Нафтогазе рассказали, кому из клиентов нужно актуализировать данные. В компании уточнили, когда необходима такая процедура и как правильно пройти.
Также в Нафтогазе заявили о необходимости установки дополнительного прибора для тех, кто имеет газовую плиту. Он способен измерять концентрацию различных веществ в воздухе и предупреждать об опасности.
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