Нафтогаз попередив про втрату знижок на газ — кого чекає неприємний сюрприз

Платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, чому українські споживачі можуть не отримати обіцяну знижку в 1% від суми, необхідної до оплати за природний газ. Там уточнили, за яких умов надається відповідний бонус.

Про це йдеться на офіційній сторінці ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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Проблема клієнтів з відсутністю знижок на газ

Як зазначається у коментарях, деякі громадяни, виконуючи вимогу з оплати газу до 15 числа кожного місяця, не мають обіцяної знижки. Так, одразу кілька клієнтів Нафтогазу написали про подібну проблему.

"Кожного місяця мені приходить на електронну пошту повідомлення: "Сплатіть за спожитий газ до 15 квітня та отримайте знижку 1% на платіж у наступному місяці". Прошу відповісти, де ці відсотки? Коли буде знижка?" — йдеться в одному з коментарів.

Правила надання знижки та актуалізація даних

У газопостачальній компанії відреагували на звернення, зазначивши, через що можуть виникати проблеми з правом на знижку.

Так, для того, щоб отримати знижку 1%, клієнти мають здійснити повну оплату нарахувань за попередній місяць до 15 числа поточного місяця. При цьому важливою умовою є необхідність розрахунку через онлайн-сервіси ГК "Нафтогаз України". А саме:

на сайті без реєстрації;

через особистий кабінет;

в чат-боті GASUA у Viber або Telegram.

"Зазначимо, що за розподіл природного газу Ви сплачуєте окремо вашому оператору ГРМ, за іншими реквізитами та особовим рахунком. Знижка 1% за спожитий газ надається при виконанні усіх вищезазначених умов", — додали у компанії.

Також важливим аспектом є необхідність актуалізації даних. Відповідна вимога важлива з п'яти основних причин:

для уникнення непорозумінь з різними документами в майбутньому;

для отримання актуальної інформації за особовим рахунком;

для забезпечення правильних нарахувань за спожитий газ;

для отримання швидкого доступу до онлайн-сервісів та можливості передавати дані лічильника;

для коректного та своєчасного інформування.

Від клієнтів вимагається актуалізація даних, якщо сталися такі зміни:

прізвища;

номера телефону;

електронної пошти;

паспортних даних;

виявлення невідповідностей у даних на ресурсах ГК "Нафтогаз України".

Про те, як правильно пройти актуалізацію даних, вказано в інструкції на порталі газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Скриншот. Джерело: ГК "Нафтогаз України"

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