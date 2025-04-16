Клієнтів Нафтогазу просять встановити важливий прилад за 1 тис. грн — які причини

Газова плита та запалений сірник. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розповіла українським споживачам про те, як розпізнати загрозу витоку газу. Також назвали надійний спосіб убезпечити себе від негативного розвитку подій.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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Як споживачам розпізнати витік газу в оселі

У компанії зазначають, що вміння оперативно розпізнати загрозу витоку газу та знання інструкції дій в таких випадках, можуть допомогти запобігти різним ускладненням та уникнути аварійної ситуації.

Серед ключових ознак витоку газу в оселі є наявність:

характерного різкого запаху;

незвичних звуків у вигляді свисту чи шипіння від газового обладнання;

пожовтіння, раптове в'янення рослин біля газових труб.

Ілюстрація. Джерело: ГК Нафтогаз

Як діяти у разі виявлення загрози

Фахівці радять у разі виявлення витоку газу діяти за такою інструкцією:

необхідно швидко перекрити подачу газу, закривши вентиль на трубі чи приладі;

провітрити приміщення, відчинивши вікна та двері для надходження повітря;

евакуювати всіх мешканців з будівлі, відійшовши на безпечну відстань та прихопивши із собою документи;

не взаємодіяти з електроприладами, адже будь-яка іскра може призвести до вибуху;

уникати відкритого вогню, не можна користуватися сірниками чи запальничкою;

не намагатися усунути витік самостійно, а викликати аварійну газову службу, набравши номер 104.

"Запорука безпеки — не лише миттєва реакція, а й постійна профілактика: регулярні технічні огляди устаткування та обережність", — повідомили у компанії.

Окрім того, громадяни можуть скористатися надійним способом, щоб убезпечити себе від загрози. Для цього варто встановити в оселі сигналізатор газу, який коштує близько 1 тис. грн і вище. Переглянути, які є прилади, можна на сторінці Нафтогазу.

Сигналізатор газу здатен виявити такі речовини:

метан, що може призвести до вибуху;

пропан/бутан з балонів, що використовують у газових плитах;

окис вуглецю — чадний газ, що виникає від неповного згоряння палива.

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