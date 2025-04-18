Нафтогаз предупредил о потере скидок на газ — кого ждет неприятный сюрприз

Платежка за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, почему украинские потребители могут не получить обещанную скидку в 1% от суммы, необходимой к оплате за природный газ. Там уточнили, при каких условиях предоставляется соответствующий бонус.

Об этом говорится на официальной странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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Проблема клиентов с отсутствием скидок на газ

Как отмечается в комментариях, некоторые граждане, выполняя требование по оплате газа до 15 числа каждого месяца, не имеют обещанной скидки. Так, сразу несколько клиентов Нафтогаза написали о подобной проблеме.

"Каждый месяц мне приходит на электронную почту сообщение: "Оплатите за потребленный газ до 15 апреля и получите скидку 1% на платеж в следующем месяце". Прошу ответить, где эти проценты? Когда будет скидка?" — говорится в одном из комментариев.

Правила предоставления скидки и актуализация данных

В газоснабжающей компании отреагировали на обращение, отметив, из-за чего могут возникать проблемы с правом на скидку.

Так, для того, чтобы получить скидку 1%, клиенты должны осуществить полную оплату начислений за предыдущий месяц до 15 числа текущего месяца. При этом важным условием является необходимость расчета через онлайн-сервисы ГК "Нафтогаз Украины". А именно:

на сайте без регистрации;

через личный кабинет;

в чат-боте GASUA в Viber или Telegram.

"Отметим, что за распределение природного газа Вы платите отдельно вашему оператору ГРМ, по другим реквизитам и лицевому счету. Скидка 1% за потребленный газ предоставляется при выполнении всех вышеупомянутых условий", — добавили в компании.

Также важным аспектом является необходимость актуализации данных. Соответствующее требование важно по пяти основным причинам:

во избежание недоразумений с различными документами в будущем;

для получения актуальной информации по лицевому счету;

для обеспечения правильных начислений за потребленный газ;

для получения быстрого доступа к онлайн-сервисам и возможности передавать данные счетчика;

для корректного и своевременного информирования.

От клиентов требуется актуализация данных, если произошли следующие изменения:

фамилии;

номера телефона;

электронной почты;

паспортных данных;

выявление несоответствий в данных на ресурсах ГК "Нафтогаз Украины".

О том, как правильно пройти актуализацию данных, указано в инструкции на портале газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Скриншот. Источник: ГК "Нафтогаз Украины"

Ранее мы сообщали, что некоторые потребители газа с 1 мая текущего года заплатят дополнительную сумму за техобслуживание зданий. Стоимость колеблется от около 100 до 1 тыс. грн.

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