У Нафтогазі пояснили про послугу з техобслуговування газових систем у будинку — хто має платити

Людина тримає у руках телефон і платіжку за газ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Тема технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж продовжує непокоїти багатьох громадян країни. Так, наприклад, деяких українців цікавить, хто саме має оплачувати цю послугу — мешканці багатоквартирних чи приватних будинків.

Відповідний коментар під публікацією газопостачальної компанії "Нафтогаз України" на сторінці у соціальній мережі Facebook опублікувала одна з користувачок.

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У своєму коментарі жінка, зокрема, поцікавилась, з яких будинків береться оплата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

"Якщо це приватний будинок окремий? Я читала, що в таких немає оплати за технічне обслуговування. Вірно?" — йшлося в її дописі.

У Нафтогазі пояснили, хто має оплачувати третю платіжку за газ. Скриншот: Нафтогаз/Facebook

У Нафтогазі у відповідь на публікацію користувачки пояснили, що оплата за технічне обслуговування та належний стан внутрішньобудинкових систем газопостачання відбувається у багатоквартирних будинках. Водночас на уточнююче питання від редакції Новини.LIVE щодо оплати цієї послуги жителями приватних будинків у компанії відповіли так:

Чи мають платити за техобслуговування газових мереж власники приватних будинків. Скриншот: Нафтогаз/Facebook

"ГК "Нафтогаз України" є виключно постачальником природного газу. Технічною стороною питання щодо підключення/відключення, пломбування лічильника, обслуговування Ваших газових приладів — цим займається Ваш оператор ГРМ. Для одержання необхідної інформації, рекомендуємо звернутися саме до Вашої газорозподільної компанії", — підкреслили у Нафтогазі.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем українці платять з осені 2024 року. Суми за цю послугу для жителів багатоквартирних будинків залежать від:

кількості квартир у будинку;

стану мереж та газового обладнання;

регіону, де розташоване житло.

Квитанцію, яку надсилають громадянам, можна оплатити впродовж шести місяців. Вносити гроші можна частинами.

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