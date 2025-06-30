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Головна Фінанси У Нафтогазі пояснили нюанс щодо третьої платіжки за газ — деталі

У Нафтогазі пояснили нюанс щодо третьої платіжки за газ — деталі

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Дата публікації: 30 червня 2025 16:18
У Нафтогазі пояснили про послугу з техобслуговування газових систем у будинку — хто має платити
Людина тримає у руках телефон і платіжку за газ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Тема технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж продовжує непокоїти багатьох громадян країни. Так, наприклад, деяких українців цікавить, хто саме має оплачувати цю послугу — мешканці багатоквартирних чи приватних будинків.

Відповідний коментар під публікацією газопостачальної компанії "Нафтогаз України" на сторінці у соціальній мережі Facebook опублікувала одна з користувачок.  

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Квитанція за технічне обслуговування газових мереж — кому з українців платити

У своєму коментарі жінка, зокрема, поцікавилась, з яких будинків береться оплата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

"Якщо це приватний будинок окремий? Я читала, що в таких немає оплати за технічне обслуговування. Вірно?" — йшлося в її дописі. 

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У Нафтогазі пояснили, хто має оплачувати третю платіжку за газ. Скриншот: Нафтогаз/Facebook

У Нафтогазі у відповідь на публікацію користувачки пояснили, що оплата за технічне обслуговування та належний стан внутрішньобудинкових систем газопостачання відбувається у багатоквартирних будинках. Водночас на уточнююче питання від редакції Новини.LIVE щодо оплати цієї послуги жителями приватних будинків у компанії відповіли так:

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Чи мають платити за техобслуговування газових мереж власники приватних будинків. Скриншот: Нафтогаз/Facebook

 "ГК "Нафтогаз України" є виключно постачальником природного газу. Технічною стороною питання щодо підключення/відключення, пломбування лічильника, обслуговування Ваших газових приладів — цим займається Ваш оператор ГРМ. Для одержання необхідної інформації, рекомендуємо звернутися саме до Вашої газорозподільної компанії", — підкреслили у Нафтогазі. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що за технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем українці платять з осені 2024 року. Суми за цю послугу для жителів багатоквартирних будинків залежать від:

  • кількості квартир у будинку;
  • стану мереж та газового обладнання;
  • регіону, де розташоване житло.

Квитанцію, яку надсилають громадянам, можна оплатити впродовж шести місяців. Вносити гроші можна частинами.

Раніше ми пояснювали, скільки українці платитимуть за споживання 1 куб.м газу з 1 вересня 2025 року. Детальніше про тариф розповіли у Нафтогазі. Дізнавайтесь також, як скоротився український видобуток газу після атак Росії.

Нафтогаз гроші газ оплата платіжка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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