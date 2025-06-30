В Нафтогазе объяснили за услугу по техобслуживанию газовых систем в доме — кто должен платить

Человек держит в руках телефон и платежку за газ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Тема технического обслуживания внутридомовых газовых сетей продолжает беспокоить многих граждан страны. Так, например, некоторых украинцев интересует кто именно должен оплачивать эту услугу — жители многоквартирных или частных домов.

Соответствующий комментарий под публикацией газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" на странице в социальной сети Facebook опубликовала одна из пользователей.

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В своем комментарии женщина, в частности, поинтересовалась, с каких домов берется оплата за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

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"Если это частный дом отдельный, я читала, что в таких нет оплаты за техническое обслуживание. Верно?", — сказано в ее публикации.

В Нафтогазе объяснили, кто должен оплачивать третью платежку за газ. Скриншот: Нафтогаз/Facebook

В Нафтогазе в ответ на ее комментарий объяснили, что оплата за техническое обслуживание и надлежащее состояние внутридомовых систем газоснабжения происходит в многоквартирных домах. В то же время на уточняющий вопрос от редакции Новини.LIVE по оплате этой услуги жителями частных домов, в компании ответили так:

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Должны ли платить за техобслуживание газовых сетей владельцы частных домов. Скриншот: Нафтогаз/Facebook

"ГК "Нафтогаз Украины" является исключительно поставщиком природного газа. Технической стороной вопроса, по подключению/отключению, пломбированию счетчика, обслуживанию Ваших газовых приборов — этим занимается Ваш оператор ГРМ. Для получения необходимой информации, рекомендуем обратиться именно в Вашу газораспределительную компанию", — подчеркнули в Нафтогазе.

О чем еще стоит знать

Напомним, что за техническое обслуживание внутридомовых систем украинцы платят с осени 2024 года. Суммы за эту услугу для жителей многоквартирных домов зависят от:

количества квартир в доме;

состояния сетей и газового оборудования;

региона, где расположено жилье.

Квитанцию, которую присылают гражданам, можно оплатить в течение шести месяцев. Вносить деньги можно частями.

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