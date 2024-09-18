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У Мінсоцполітики оцінили, чи вистачить коштів на субсидії до кінця року

18 вересня 2024 14:07
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидії у 2024 році — у Мінсоцполітики оцінили, чи вистачить коштів
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Міністерстві соціальної політики оцінили обсяг фінансування, передбачений на житлові субсидії та пільги. Відомо, чи вистачить коштів на виплату допомоги українцям до кінця 2024 року.

Про це розповіла міністр соцполітики Оксана Жолнович інтерв’ю виданню LIGAnet.

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Чи вистачить коштів на субсидії у 2024-му

За словами очільниці відомства, станом початок осені на субсидії та пільги з бюджету витратили 27 млрд грн. Тоді як загальний обсяг фінансування, передбачений на поточний рік, становить 49,9 млрд грн. Вона наголосила, що залишків коштів має вистачити до кінця року.

"Станом на цей момент з цієї програми… ми витратили десь приблизно 27 мільярдів. Тому в нас достатньо ресурсу, щоби покрити наступне півріччя. Ми не бачимо ризиків в тому, що ця програма буде не виконана або в ній буде дефіцит. Вона в принципі була добре розрахована", — повідомила Жолнович.

Вона пояснила, що спочатку в уряді перестраховувалися, заклавши кошти на можливу "різницю змін в тарифах".

"Тому на сьогодні в нас немає підстав говорити про те, що ця програма не буде виконана", — розповіла міністр.

Також має вистачити коштів на фінансування пільг, зокрема, для учасників бойових дій і інших категорій громадян.

Міністр розповіла, що взимку субсидії отримували 1,7 млн домогосподарств, влітку — 900 тисяч, оскільки "платіжка ж падає". Пільги взимку отримували 1,6 млн домогосподарств, і зараз ця цифра знижується.

Субсидії та пільги у 2025 році

Уряд заклав до проєкту державного бюджету на наступний рік на субсидії та пільги на оплату комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 42,3 млрд грн. Сума менша на 7,6 млрд грн, ніж у 2024-му.

Кошти виділять для надання держпідтримки 2,8 млн домогосподарствам.

Як пояснили урядовці, скорочення витрат стало можливим завдяки збільшенню адресності субсидій та вдосконаленню механізму їх надання:

  • більшого уточнення критеріїв оцінки фінансово-майнового стану;
  • припинення виплат громадян, які виїхали за межі країни чи проживають на окупованих територіях;
  • запровадження механізму щомісячної верифікації виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року частині українців необхідно повторно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ), щоб не втратити право на житлові субсидії. Водночас, більшість громадян надалі продовжать отримувати держдопомогу на оплату комунальних послуг без додаткових звернень.

Також у ПФУ пояснили, чи вплине отримання одноразової допомоги у 21 тис. грн на тверде паливо від ООН на право на житлові субсидії. З питанням, чи не враховуватимуть виплату до середньомісячного сукупного доходу родини для призначення допомоги, звертаються самі громадяни.

комунальні послуги субсидії ЖКГ фінансова допомога Мінсоцполітики гроші

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