Субсидії на оплату послуг ЖКГ у 2025 році — витрати з бюджету скоротять

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уряд планує скоротити витрати з державного бюджету на понад 7 млрд гривень на житлові субсидії у 2025 році. Також передбачена менша кількість субсидіантів.

Про це свідчать цифри, закладені до проєкту Держбюджету-2024, пише ЕП.

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Як скоротяться витрати на житлові субсидії у 2025 році

Згідно з цією інформацією, уряд розраховує, що наступний рік, отримувачів житлових субсидій і пільг буде менше на 400 тис. осіб.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту закону, обсяг планових бюджетних витрат на відповідні цілі буде зменшено на 7,6 млрд гривень.

Загалом на фінансування субсидій, пільг на комунальні послуги, а також купівлю та скрапленого газу передбачається 42,32 млрд гривень. Цього обсягу коштів буде достатньо, щоб забезпечити підтримку 2,8 млн домогосподарств.

Як пояснюють урядовці, відповідне скорочення витрат стало можливим завдяки збільшенню адресності житлових субсидій та вдосконаленню механізму їх надання. Йдеться, зокрема, про:

уточнення критеріїв оцінки фінансово-майнового стану;

припинення виплат громадян, які виїхали за кордон чи проживають на окупованих територіях;

запровадження механізму щомісячної верифікації виплат.

Очікується, що кількість осіб, які мають право на субсидії та пільги, скоротиться на 12,5%. Цього року на фінансування субсидій направили 49,9 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державна служба статистики показала, як змінилась вартість житлово-комунальних послуг за останній рік. Найбільше подорожчала електрична енергія.

Також ми писали, що в Україні навіть з мораторієм на підвищення комунальних тарифів багатьом громадянам суми у платіжках б'ють по гаманцю. Проте, знаючи певні правила, розмір комуналки можна значно знизити.