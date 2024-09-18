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В Минсоцполитики оценили, хватит ли средств на субсидии до конца года

18 сентября 2024 14:07
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии в 2024 году — в Минсоцполитики оценили, хватит ли средств
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Министерстве социальной политики оценили объем финансирования, предусмотренный на жилищные субсидии и льготы. Известно, хватит ли средств на выплату помощи украинцам до конца 2024 года.

Об этом рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович интервью изданию LIGAnet.

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Хватит ли средств на субсидии в 2024-м

По словам главы ведомства, по состоянию на начало осени на субсидии и льготы из бюджета потратили 27 млрд грн. В то время как общий объем финансирования, предусмотренный на текущий год, составляет 49,9 млрд грн. Она подчеркнула, что остатков средств должно хватить до конца года.

"По состоянию на данный момент из этой программы… мы потратили примерно 27 миллиардов. Поэтому у нас достаточно ресурса, чтобы покрыть следующее полугодие. Мы не видим рисков в том, что эта программа будет не выполнена или в ней будет дефицит. Она в принципе была хорошо рассчитана", — сообщила Жолнович.

Она объяснила, что сначала в правительстве перестраховывались, заложив средства на возможную "разницу изменений в тарифах".

"Поэтому на сегодняшний день у нас нет оснований говорить о том, что эта программа не будет выполнена", — рассказала министр.

Также должно хватить средств на финансирование льгот, в частности для участников боевых действий и других категорий граждан.

Министр рассказала, что зимой субсидии получали 1,7 млн домохозяйств, летом — 900 тысяч, поскольку "платеж же падает". Льготы зимой получали 1,6 млн домохозяйств, и сейчас эта цифра снижается.

Субсидии и льготы в 2025 году

Правительство заложило в проект государственного бюджета на следующий год на субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа 42,3 млрд грн. Сумма меньше на 7,6 млрд грн, чем в 2024-м.

Средства выделят для предоставления господдержки 2,8 млн домохозяйствам.

Как пояснили чиновники, сокращение расходов стало возможным благодаря увеличению адресности субсидий и совершенствованию механизма их предоставления:

  • большего уточнения критериев оценки финансово-имущественного положения;
  • прекращения выплат гражданам, выехавшим за пределы страны или проживающим на оккупированных территориях;
  • введения механизма ежемесячной верификации выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года части украинцев необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не потерять право на жилищные субсидии. В то же время, большинство граждан в дальнейшем продолжат получать госпомощь на оплату коммунальных услуг без дополнительных обращений.

Также в ПФУ объяснили, повлияет ли получение единовременной помощи в 21 тыс. грн на твердое топливо от ООН на право на жилищные субсидии. С вопросом, не будут ли учитывать выплату в среднемесячный совокупный доход семьи для назначения помощи, обращаются сами граждане.

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