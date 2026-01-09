Выплаты военным в январе — в Минобороны объяснили, когда придут деньги

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Остаток денежного обеспечения за декабрь 2025 года военным выплатят в полном объеме в январе 2026 года. Финансовый ресурс уже направили на воинские части.

Об этом говорится в официальном разъяснении Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что частичная выплата денежного обеспечения за декабрь, которая состоялась в конце декабря 2025 года, была обусловлена особенностями завершения бюджетного года.

"Такое решение принято для обеспечения стабильного финансирования и не является нарушением законодательства", — отметили в МОУ.

Когда военнослужащие получат деньги за декабрь

По данным Департамента социального обеспечения МОУ, остаток денежного обеспечения за декабрь 2025 года военнослужащие в полном объеме получат в январе 2026 года. Необходимое финансирование, как заявлено, уже направили в воинские части для проведения расчетов.

В Минобороны напомнили, что по решению главы ведомства № 38/уд от 06.01.2026, выплаты денежного обеспечения осуществляются до 20 числа ежемесячно.

В случае поступления средств в воинскую часть позже этого срока, выплаты должны осуществить в течение трех дней с даты зачисления денег на счет в/ч.

Почему военным могут задержать выплаты

Адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись объяснила изданию "Факты", что это может происходить из-за отсутствия средств в бюджете или неправильно сформированных запросов на выплату денежного обеспечения воинскими частями.

Причиной задержки в отдельных случаях также может быть перевод защитника в другую воинскую часть, долгосрочные командировки, перевод "придаными". Тогда может произойти сбой на уровне бухгалтерии ВЧ.

