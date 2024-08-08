Допомога від мерії Києва — хто має право на виплати до 1 тис. гривень

Київська міська державна адміністрація. Фото: wikipedia.org

Мерія Києва обіцяє виплатити одноразову фінансову допомогу кільком категоріям громадян. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності України.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

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У КМДА зазначають, що йдеться про реалізацію міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки.

В її рамках гроші нарахують киянам, які зареєстровані в органах соціального захисту населення столиці чи Пенсійного фонду України (ПФУ), фактичним місцем проживання яких є столиця.

Грошову допомогу виплатять:

людям з інвалідністю першої групи;

особам, яким надають допомогу на дітей із тяжкими захворюваннями;

дітям-сиротам;

Праведникам Бабиного Яру;

репресованим реабілітованим громадянам;

батькам/матерям загиблих у мирний час військових строкової служби;

непрацюючим пенсіонерам, розмір виплат яких не більший за 2,5 прожиткового мінімуму;

жителям Києва, які втратили працездатність.

Коли чекати виплат та які будуть суми

У мерії зауважують, що виплати коштів здійснять на початку серпня цього року. У рамках міської цільової програми гроші отримають 291-635 осіб. Розмір адресної фіндопомоги становить від 400 до 1 тис. гривень.

Громадянам, які одночасно належать до кількох категорій, нададуть тільки одну допомогу, але у більшому розмірі. Допомогу не виплатять особам, які перебувають на повному державному утриманні.

Гроші, які громадяни не отримають своєчасно з незалежних причин (зокрема, у разі смерті), виплатять членам родини у порядку, визначеному для нарахування пенсійних виплат у зв'язку зі смертю отримувача.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть отримати нову грошову допомогу від Благодійного фонду "Благополуччя дітей". В її рамках максимальний розмір виплат на одну особу становитиме 9,6 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні частині громадян доступна фінансова допомога у 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Стартувала реєстрація в одному з регіонів.