Допомога від мерії Києва — хто має право на виплати до 1 тис. гривень

У мерії Києва обіцяють виплати до 1 тис. грн — хто і коли отримає
Мерія Києва обіцяє виплатити одноразову фінансову допомогу кільком категоріям громадян. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності України.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Хто має право на грошову допомогу
У КМДА зазначають, що йдеться про реалізацію міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки.
В її рамках гроші нарахують киянам, які зареєстровані в органах соціального захисту населення столиці чи Пенсійного фонду України (ПФУ), фактичним місцем проживання яких є столиця.
Грошову допомогу виплатять:
- людям з інвалідністю першої групи;
- особам, яким надають допомогу на дітей із тяжкими захворюваннями;
- дітям-сиротам;
- Праведникам Бабиного Яру;
- репресованим реабілітованим громадянам;
- батькам/матерям загиблих у мирний час військових строкової служби;
- непрацюючим пенсіонерам, розмір виплат яких не більший за 2,5 прожиткового мінімуму;
- жителям Києва, які втратили працездатність.
Коли чекати виплат та які будуть суми
У мерії зауважують, що виплати коштів здійснять на початку серпня цього року. У рамках міської цільової програми гроші отримають 291-635 осіб. Розмір адресної фіндопомоги становить від 400 до 1 тис. гривень.
Громадянам, які одночасно належать до кількох категорій, нададуть тільки одну допомогу, але у більшому розмірі. Допомогу не виплатять особам, які перебувають на повному державному утриманні.
Гроші, які громадяни не отримають своєчасно з незалежних причин (зокрема, у разі смерті), виплатять членам родини у порядку, визначеному для нарахування пенсійних виплат у зв'язку зі смертю отримувача.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть отримати нову грошову допомогу від Благодійного фонду "Благополуччя дітей". В її рамках максимальний розмір виплат на одну особу становитиме 9,6 тис. гривень.
Також ми писали, що в Україні частині громадян доступна фінансова допомога у 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Стартувала реєстрація в одному з регіонів.
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