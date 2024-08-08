Помощь от мэрии Киева — кто имеет право на выплаты до 1 тыс. гривен

В мэрии Киева обещают выплаты до 1 тыс. грн — кто и когда получит
Мэрия Киева обещает выплатить единовременную финансовую помощь нескольким категориям граждан. Выплаты будут посвящены Дню Независимости Украины.
Об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Кто имеет право на денежную помощь
В КГГА отмечают, что речь идет о реализации городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2022-2024 годы.
В ее рамках деньги начислят киевлянам, зарегистрированным в органах социальной защиты населения столицы или Пенсионного фонда Украины (ПФУ), фактическим местожительством которых является столица.
Денежную помощь выплатят:
- людям с инвалидностью первой группы;
- лицам, которым оказывают помощь на детей с тяжелыми заболеваниями;
- детям-сиротам;
- Праведникам Бабьего Яра;
- репрессированным реабилитированным гражданам;
- родителям/матерям погибших в мирное время военных срочной службы;
- неработающим пенсионерам, размер выплат которых не больше 2,5 прожиточного минимума;
- жителям Киева, потерявшим трудоспособность.
Когда ждать выплат и какие будут суммы
В мэрии отмечают, что выплаты средств будут осуществлены в начале августа этого года. В рамках городской целевой программы деньги получат 291 — 635 человек. Размер адресной финпомощи составляет от 400 до 1 тыс. гривен.
Гражданам, одновременно принадлежащим к нескольким категориям, окажут только одну помощь, но в большем размере. Помощь не выплатят лицам, которые находятся на полном государственном содержании.
Деньги, которые граждане не получат своевременно по независимым причинам (в частности, в случае смерти), выплатят членам семьи в порядке, определенном для начисления пенсионных выплат по смерти получателя.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине некоторые граждане могут получить новую денежную помощь от Благотворительного фонда "Благополучие детей". В ее рамках максимальный размер выплат на одного человека составляет 9,6 тыс. гривен.
Также мы писали, что в Украине части граждан доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов.
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