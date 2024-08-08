Помощь от мэрии Киева — кто имеет право на выплаты до 1 тыс. гривен

Киевская городская государственная администрация. Фото: wikipedia.org

Мэрия Киева обещает выплатить единовременную финансовую помощь нескольким категориям граждан. Выплаты будут посвящены Дню Независимости Украины.

Об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.

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В КГГА отмечают, что речь идет о реализации городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2022-2024 годы.

В ее рамках деньги начислят киевлянам, зарегистрированным в органах социальной защиты населения столицы или Пенсионного фонда Украины (ПФУ), фактическим местожительством которых является столица.

Денежную помощь выплатят:

людям с инвалидностью первой группы;

лицам, которым оказывают помощь на детей с тяжелыми заболеваниями;

детям-сиротам;

Праведникам Бабьего Яра;

репрессированным реабилитированным гражданам;

родителям/матерям погибших в мирное время военных срочной службы;

неработающим пенсионерам, размер выплат которых не больше 2,5 прожиточного минимума;

жителям Киева, потерявшим трудоспособность.

Когда ждать выплат и какие будут суммы

В мэрии отмечают, что выплаты средств будут осуществлены в начале августа этого года. В рамках городской целевой программы деньги получат 291 — 635 человек. Размер адресной финпомощи составляет от 400 до 1 тыс. гривен.

Гражданам, одновременно принадлежащим к нескольким категориям, окажут только одну помощь, но в большем размере. Помощь не выплатят лицам, которые находятся на полном государственном содержании.

Деньги, которые граждане не получат своевременно по независимым причинам (в частности, в случае смерти), выплатят членам семьи в порядке, определенном для начисления пенсионных выплат по смерти получателя.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане могут получить новую денежную помощь от Благотворительного фонда "Благополучие детей". В ее рамках максимальный размер выплат на одного человека составляет 9,6 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине части граждан доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов.