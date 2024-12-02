Зарплати у Євросоюзі — що буде з розміром мінімалки у 2025 році

Робітниця заводу з виробництва морозива. Фото: Respektpersonal

У низці країн Європейського союзу (ЄС) очікується автоматичне зростання мінімальної заробітної плати. Саме мінімалка є вагомим показником рівня життя та гарантією виплат для українських біженців.

Про це повідомляє видання Finance.ua.

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Зокрема, серед п’яти європейських країн, які прихистили багато українських біженців (Німеччина, Польща, Чехія, Франція та Іспанія), найбільша мінімальна зарплата в ФРН.

Зарплати у Німеччині

У 2024 році Німеччина виплачує мінімальну заробітну плату на рівні 12,41 євро або в гривневому еквіваленті 541,8 грн за годину (до відрахувань податків (брутто). За місяць працівники, які відпрацювали 40 годин за тиждень, отримують 2,15 тис. євро або 93,91 тис. грн за місяць.

Розмір чистої мінімальної зарплати залежить від низки умов, залежно від податкового класу, сімейного стану або кількості дітей. Зокрема, для самотніх громадян з першого податкового класу розмір чистої мінімалки дорівнює 1,56 тис. євро або 68,1 тис. гривень. Тобто на 600 євро менше за суму мінімалки в брутто.

В рамках автоматичної індексації зарплат у 2025 році очікується підвищення мінімуму зарплат громадян.

Мінімалка у Польщі

У Польщі серед країн Євросоюзу передбачена найнижча мінімальна зарплата, проте там спостерігається швидке економічне зростання, що дає змогу збільшувати мінімалку.

Зокрема, у другому півріччі за місяць громадянам виплачують по 3,26 тис. злотих або еквівалентно 756 євро/33,1 тис. грн. Сума зростає щопівроку. Наприклад, у 2023 році було на 15% менше.

Зарплати у Чехії

Цьогоріч у Чехії мінімальна заробітна плата зросла на 9,2%, до 18,9 тис. крон на місяць або 745 євро/32,52 тис. грн.

Розмір виплати залежить від категорій працівників. Так, менш кваліфіковані робітники (помічник кухаря чи прибиральника) отримують 18,9 тис. крон або 32,52 тис. грн, кваліфіковані спеціалісти (фінансові аналітики, директори) — 37,8 тис. крон або 65,46 тис. грн на місяць.

Зарплати у Франції

У Франції мінімальна зарплата вважається однією з найвищих у Європі. Проте зарплата брутто на 25% быльша від суми, яку виплачують "на руки" (нетто). Цьогоріч мінімалка за годину становить 8,92 євро на руки або еквівалентно 389 грн. Місячна виплата з 35-годинним робочим тижнем — 1,35 тис. євро нетто або 59 тис. грн. У цій країні також відбувається щорічна індексація зарплат.

Мінімалка в Іспанії

В Іспанії розмір мінімалки дорівнює 37,8 євро або 1,65 тис. грн за день або 1,13 тис. євро/49,51 тис. грн за місяць. За годину виплачують по 8,87 євро або 387,3 грн. Зокрема, йдеться про виплати в цій країні суми мінімальної зарплати для діяльності в сільському господарстві, промисловості та сфері послуг.

У разі використання праці тимчасових працівників, а також сезонних працівників на період до 120 днів, сума зарплати не може бути меншою за 53,71 євро на день.

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