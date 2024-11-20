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Підробіток для підлітків у Польщі — які зарплати в українців

20 листопада 2024 11:22
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Зарплати в магазині Жабка — скільки можуть заробити підлітки з України
Магазин у Польщі. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У Польщі для українців від 16 років відкриваються нові можливості для підробітку в мережі магазинів "Жабка". Робота не є складною, а зарплата — на рівні достойних стандартів. Це чудова нагода для підлітків, які хочуть заробити в стабільній та комфортній атмосфері.

Новини.LIVE дізналися, на яку роботу беруть українських підлітків у Польщі та скільки за неї платять.

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Робота для підлітків у Żabka

Українські підлітки, які шукають можливість підзаробити у Варшаві, можуть знайти роботу в популярній мережі магазинів "Жабка". Це чудовий варіант для тих, хто хоче поєднати навчання та роботу, адже графік можна налаштувати індивідуально.

Що потрібно робити:

  • Розкладати товари на полиці.
  • Прибирати магазин наприкінці зміни.
  • Також можлива робота на касі, проте підліткам заборонено продавати алкоголь і тютюн.

Працівники самі обирають, скільки годин на день працювати, та можуть виходити на зміну лише в ті дні, коли є можливість.

Скільки платять підліткам у Жабці

Мережа магазинів Żabka пропонує підліткам не лише зручний графік, а й конкурентну оплату праці:

  • Підлітки, які навчаються, отримують 16-18 злотих за годину (приблизно 162-182 гривні).
  • Ті, хто працює на аналогічній посаді, але не є студентом, заробляють 12 злотих за годину (близько 121,5 гривні).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі діє програма підтримки біженців з України, що допомагає з орендою житла. Вона передбачає допомогу в пошуку житла, часткове покриття витрат на послуги агентства, страхування та юридичний супровід під час укладення договору оренди.

Ми також писали, що українські біженці в Польщі, які постраждали від російської агресії, можуть розраховувати на грошову допомогу у листопаді. Гроші, зокрема, надають на допомогу сім'ям з дітьми.

Польща зарплати робота підлітки гроші українці в Польщі

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11:27 Проїхати до Молдови з Одеси завтра буде складно — причина

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

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