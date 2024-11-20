Зарплати в магазині Жабка — скільки можуть заробити підлітки з України

Магазин у Польщі. Фото: Reuters

У Польщі для українців від 16 років відкриваються нові можливості для підробітку в мережі магазинів "Жабка". Робота не є складною, а зарплата — на рівні достойних стандартів. Це чудова нагода для підлітків, які хочуть заробити в стабільній та комфортній атмосфері.

Новини.LIVE дізналися, на яку роботу беруть українських підлітків у Польщі та скільки за неї платять.

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Робота для підлітків у Żabka

Українські підлітки, які шукають можливість підзаробити у Варшаві, можуть знайти роботу в популярній мережі магазинів "Жабка". Це чудовий варіант для тих, хто хоче поєднати навчання та роботу, адже графік можна налаштувати індивідуально.

Що потрібно робити:

Розкладати товари на полиці.

Прибирати магазин наприкінці зміни.

Також можлива робота на касі, проте підліткам заборонено продавати алкоголь і тютюн.

Працівники самі обирають, скільки годин на день працювати, та можуть виходити на зміну лише в ті дні, коли є можливість.

Скільки платять підліткам у Жабці

Мережа магазинів Żabka пропонує підліткам не лише зручний графік, а й конкурентну оплату праці:

Підлітки, які навчаються, отримують 16-18 злотих за годину (приблизно 162-182 гривні).

Ті, хто працює на аналогічній посаді, але не є студентом, заробляють 12 злотих за годину (близько 121,5 гривні).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі діє програма підтримки біженців з України, що допомагає з орендою житла. Вона передбачає допомогу в пошуку житла, часткове покриття витрат на послуги агентства, страхування та юридичний супровід під час укладення договору оренди.

Ми також писали, що українські біженці в Польщі, які постраждали від російської агресії, можуть розраховувати на грошову допомогу у листопаді. Гроші, зокрема, надають на допомогу сім'ям з дітьми.