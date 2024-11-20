Зарплати в магазині Жабка — скільки можуть заробити підлітки з України

Підробіток для підлітків у Польщі — які зарплати в українців
У Польщі для українців від 16 років відкриваються нові можливості для підробітку в мережі магазинів "Жабка". Робота не є складною, а зарплата — на рівні достойних стандартів. Це чудова нагода для підлітків, які хочуть заробити в стабільній та комфортній атмосфері.
Новини.LIVE дізналися, на яку роботу беруть українських підлітків у Польщі та скільки за неї платять.
Робота для підлітків у Żabka
Українські підлітки, які шукають можливість підзаробити у Варшаві, можуть знайти роботу в популярній мережі магазинів "Жабка". Це чудовий варіант для тих, хто хоче поєднати навчання та роботу, адже графік можна налаштувати індивідуально.
Що потрібно робити:
- Розкладати товари на полиці.
- Прибирати магазин наприкінці зміни.
- Також можлива робота на касі, проте підліткам заборонено продавати алкоголь і тютюн.
Працівники самі обирають, скільки годин на день працювати, та можуть виходити на зміну лише в ті дні, коли є можливість.
Скільки платять підліткам у Жабці
Мережа магазинів Żabka пропонує підліткам не лише зручний графік, а й конкурентну оплату праці:
- Підлітки, які навчаються, отримують 16-18 злотих за годину (приблизно 162-182 гривні).
- Ті, хто працює на аналогічній посаді, але не є студентом, заробляють 12 злотих за годину (близько 121,5 гривні).
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Польщі діє програма підтримки біженців з України, що допомагає з орендою житла. Вона передбачає допомогу в пошуку житла, часткове покриття витрат на послуги агентства, страхування та юридичний супровід під час укладення договору оренди.
Ми також писали, що українські біженці в Польщі, які постраждали від російської агресії, можуть розраховувати на грошову допомогу у листопаді. Гроші, зокрема, надають на допомогу сім'ям з дітьми.
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