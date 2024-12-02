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В странах Евросоюза вырастут минимальные зарплаты — детали

2 декабря 2024 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Евросоюзе – что будет с размером минималки в 2025 году
Работница завода по производству мороженого. Фото: Respektpersonal
Ксения Симонова - Редактор

В ряде стран Европейского союза (ЕС) ожидается автоматический рост минимальной заработной платы. Именно минималка является весомым показателем уровня жизни и гарантией выплат для украинских беженцев.

Об этом сообщает издание Finance.ua.

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В частности, среди пяти европейских стран, приютив самое большое количество украинских беженцев (Германия, Польша, Чехия, Франция и Испания), самая большая минимальная зарплата в ФРГ.

Зарплаты в Германии

В 2024 году Германия выплачивает минимальную заработную плату на уровне 12,41 евро или в гривневом эквиваленте 541,8 грн в час (до отчислений налогов (брутто). За месяц работники, отработавшие 40 часов в неделю, получают 2,15 тыс. евро или 93,91 тыс. грн в месяц.

Размер чистой минимальной зарплаты зависит от ряда условий в зависимости от налогового класса, семейного положения или количества детей. В частности, для одиноких граждан из первого налогового класса размер чистой минималки равняется 1,56 тыс. евро или 68,1 тыс. гривен. То есть на 600 евро меньше суммы минималки в брутто.

В рамках автоматической индексации зарплат в 2025 году ожидается повышение минимума зарплат граждан.

Минималка в Польше

В Польше среди стран Евросоюза предусмотрена самая низкая минимальная зарплата, однако там наблюдается быстрый экономический рост, что позволяет активно увеличивать минималку.

В частности, во втором полугодии в месяц гражданам выплачивают по 3,26 тыс. злотых или эквивалентно 756 евро/33,1 тыс. грн. Сумма растет каждые полгода. К примеру, в 2023 году было на 15% меньше.

Зарплаты в Чехии

В этом году в Чехии минимальная заработная плата выросла на 9,2%, до 18,9 тыс. крон в месяц или 745 евро/32,52 тыс. грн.

Размер выплаты зависит от категорий работников. Так, менее квалифицированные рабочие (помощник повара или уборщика) получают 18,9 тыс. крон или 32,52 тыс. грн, квалифицированные специалисты (финансовые аналитики, директора) — 37,8 тыс. грн. крон или 65,46 тыс. грн в месяц.

Зарплаты во Франции

Во Франции минимальная зарплата считается одной из самых высоких в Европе. Однако зарплата брутто на 25% меньше суммы, которую выплачивают "на руки" (нетто). В этом году минималка за час составляет 8,92 евро на руки или эквивалентно 389 грн. Месячная выплата с 35-часовой рабочей неделей — 1,35 тыс. евро нетто или 59 тыс. грн. В этой стране также проходит ежегодная индексация зарплат.

Минималка в Испании

В Испании размер минималки равняется 37,8 евро или 1,65 тыс. грн в день или 1,13 тыс. грн. евро/49,51 тыс. грн в месяц. В час выплачивают по 8,87 евро или 387,3 грн. В частности, речь идет о выплатах в этой стране сумм минимальной зарплаты для деятельности в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг.

В случае использования труда временных работников, а также сезонных на период до 120 дней, сумма зарплаты не может быть меньше 53,71 евро в день.

Напомним, популярный кадровый портал узнал данные работодателей в ежегодном опросе по пересмотру заработных плат в 2024 году. Также они озвучили планы, изменится ли размер выплат в 2025-м.

Также мы писали, что в Польше 16-летние граждане могут устроиться на работу в магазины сети "Жабка". Известно, какие обещают зарплаты работодатели.

Европейский союз зарплаты выплаты деньги беженцы

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