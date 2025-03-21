ПриватБанк вимагає з жертви шахраїв 117 тис. грн — що вирішив суд

Відділення банку у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У клієнтки державного "ПриватБанку" шахраї списали 117 тис. гривень кредитних коштів, але фінустанова подала до суду з вимогою повернути заборгованість перед банком. Відомо, на чию сторону став суд.

Про це свідчить інформація на порталі "Єдиний держреєстр судових рішень".

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Згідно з даними у рішенні Печерського райсуду Києва від 12 лютого 2025 року, ПриватБанк звернувся до суду з вимогою стягнути з громадянки заборгованість у розмірі 117 тис. гривень (95,33 тис. гривень — тіло кредиту, 21,66 тис. гривень — відсотки).

У травні 2022 року невідомі списали кредитні кошти з її рахунку трьома траншами на суму 84,85 тис. гривень. Про це повідомила банк та правоохоронні органи.

Банк після перевірки встановив, що клієнтка сама з необережності перейшла за посиланням на отримання грошей від продажу на майданчику OLX, прив'язавши картку на сторонньому сайті та ввівши дані, необхідні для входу до "Приват-24". Це дозволило стороннім особам отримати доступ до її облікового запису в застосунку.

Банк виставив борг, проте жінка відмовилася віддавати вкрадені шахраями гроші. Через це фінустанова звернулась до суду. Жінка подала зустрічний позов.

Яким був вердикт суду

Згідно з рішенням суду, у задоволенні її заяви клієнтки до ПриватБанку про визнання транзакцій недійсними — відмовили, оскільки всі фінансові операції з рахунками були здійснені до повідомлення банківської установи про шахрайство. Натомість позов ПриватБанку до громадянки задовольнили.

Жінка має заплатити на користь банку через власну необережність утворений борг у 117 тис. гривень.

"Можна дійти висновку, що втрата коштів сталася через її власну недбалість і бездіяльність із захисту власних персональних даних і коштів. Суд дійшов висновку про відмову в задоволенні зустрічної позовної заяви", — наголосив суд.

Скриншот рішення. Джерело: ЄДСР

Нагадаємо, у ПриватБанку можуть бути доволі низькі кредитні ліміти через низку критеріїв. Заможні клієнти скаржаться на мізерні суми.

Також ми розповідали, що у ПриватБанку до фактично початку літа діятимуть нові правила щодо грошових переказів. Передбачені бонуси за перекази з картки до 3 тис. грн.