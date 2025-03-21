ПриватБанк требует с жертвы мошенников 117 тыс. грн — что решил суд

Отделение банка в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У клиентки государственного "ПриватБанка" мошенники списали 117 тыс. гривен кредитных средств, но финучреждение подало в суд с требованием вернуть задолженность перед банком. Известно, на чью сторону встал суд.

Об этом свидетельствует информация на портале "Единый госреестр судебных решений".

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Согласно данным в решении Печерского райсуда Киева от 12 февраля 2025 года, ПриватБанк обратился в суд с требованием взыскать с гражданки задолженность в размере 117 тыс. гривен (95,33 тыс. гривен — тело кредита, 21,66 тыс. гривен — проценты).

В мае 2022 года неизвестные списали кредитные средства с ее счета тремя траншами на сумму 84,85 тыс. гривен. Об этом сообщила банк и правоохранительные органы.

Банк после проверки установил, что клиентка сама по неосторожности перешла по ссылке на получение денег от продажи на площадке OLX, привязав карту на стороннем сайте и введя данные, необходимые для входа в "Приват-24". Это позволило посторонним лицам получить доступ к ее учетной записи в приложении.

Банк выставил долг, однако женщина отказалась отдавать украденные мошенниками деньги. Из-за этого финучреждение обратилось в суд. Женщина подала встречный иск.

Каким был вердикт суда

Согласно решению суда, в удовлетворении заявления клиентки к ПриватБанку о признании транзакций недействительными — отказали, поскольку все финансовые операции со счетами были осуществлены до уведомления банковского учреждения о мошенничестве, зато иск ПриватБанка к гражданке удовлетворили.

Женщина должна заплатить в пользу банка из-за собственной неосторожности образовавшийся долг в 117 тыс. гривен.

"Можно сделать вывод, что потеря средств произошла из-за ее собственной халатности и бездействия по защите собственных персональных данных и средств. Суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении встречного искового заявления", — подчеркнул суд.

Скриншот решения. Источник: ЕГСР

Напомним, в ПриватБанке могут быть довольно низкие кредитные лимиты из-за ряда критериев. Состоятельные клиенты жалуются на мизерные суммы.

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