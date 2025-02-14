ПриватБанк може відмовити у поверненні втрачених у банкоматі грошей — причини

Відділення банку у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "ПриватБанку" розповів про невидачу готівкових коштів банкоматом, хоч списання з рахунку відбулося. Після інкасації зайвих грошей не виявили.

Про це йдеться у відгуку на порталі "Мінфін".

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Проблеми з видачею грошей з банкомата ПриватБанку

Клієнт розповів, що через технічні проблеми банківських приладів фактично втратив кошти. Чоловік хотів зняти з банкомата 12 тис. гривень. Оскільки максимально видають за одну операцію 4 тис. гривень, розділив суму на три операції. Дві з них пройшли успішно, а під час третьої — на екрані банкомата з'явилось повідомлення про помилку, тоді як гроші з картки списалися.

Громадянин зв'язався з оператором підтримки, який помітив помилку і зафіксував заявку, що банкомат не видав кошти. Через 14 днів чоловік зателефонував у підтримку банку, де йому сказали, що інкасацію ще не проводили, порадили дочекатися проведення відповідної операції.

Чи вдалося клієнту повернути гроші

Після тривалого очікування клієнт помітив, що статус його заявки змінився. Виявилося, що ПриватБанк ухвалив рішення про те, що факт збою за заявкою не було підтверджено, а тому не буде повернення грошей. Чоловік повторно створив заявку для того, щоб ще раз здійснили ретельну перевірку, зокрема, записів з камери та дані від операторів, які виявили інформацію про те, що банкомат видав помилку під час зняття коштів.

"Мало того, що я чекаю свої гроші 21 днів (на даний момент), так ще й не факт, що повернуть. Доводиться добиватися своєї правоти", — резюмував чоловік.

У банку не відреагували на звернення, однак на порталі дехто із користувачів повідомив, що мав подібну проблему. Кошти могли застрягнути в приладі і їх міг отримати інший клієнт.

"Банкомат із функцією кеш-ін? Мабуть, гроші застрягли, а потім видалися іншому клієнту... У мене так термінал Привату завис на поповненні, чекав хвилин п'ять, я висмикнув його з розетки, щоб перезавантажився, на натискання кнопок не реагував", — йдеться у повідомленні.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Раніше ми писали про те, що в ПриватБанку слабий захист від шахраїв. Клієнти розповідають, що в разі крадіжки та доступу до карток та телефону, можна легко заволодіти коштами.

Також повідомлялося, що у ПриватБанку є проблема з перевипуском банківських карток. Клієнтам можуть відмовити у видачі нових, аргументуючи тим, що в старих продовжено термін дії.