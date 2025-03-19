Кредитні ліміти у ПриватБанку — кому урізають права

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" розповідають про низькі кредитні ліміти, які може гарантувати фінустанова. При цьому суворі обмеження встановлені, навіть якщо на рахунках лежать сотні тисяч гривень.

Відповідне повідомлення з'явилось на порталі "Мінфін", де українці залишають відгуки про роботу банків.

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Детальніше про обмеження на кредитні ліміти в ПриватБанку

Як йдеться у повідомленні, клієнт, у якого на рахунках лежать великі суми грошей (лише у національній валюті понад пів мільйона гривень), хотів підвищити кредитний ліміт. Однак, виявилось, що банк встановив ліміт на рівні, що не може перевищувати суму, яка в десятки разів менша від наявних коштів на рахунку.

"На рахунку в ПриватБанку маю більше ніж 600 тис. гривень, в тому числі депозит в USD. Але, коли вирішив підняти кредитний ліміт, банк повідомив, що мій ліміт кредитування не може перевищувати 10 тис. гривень", — зазначається у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що впливає на рішення у наданні кредитного ліміту

За даними ПриватБанку, фінустанова ухвалює рішення щодо кредитного ліміту на основі аналізу багатьох чинників. Зокрема:

наявності кредитів в інших банківських фінустановах;

протермінованих платежів;

нарахування заробітної плати;

активного користування карткою.

У банку рекомендують активно користуватись карткою, що може збільшити шанси отримати кредит. Іноді банк може запитати додаткові документи, що підтверджують дохід.

Як швидко перевірити кредитний ліміт у ПриватБанку:

у банкоматі;

у терміналі самообслуговування;

від оператора;

в інтернет-банку Приват24.

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