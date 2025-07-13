ПриватБанк поверне 76 тисяч гривень, які вкрали шахраї — як це можливо

Люди проходять повз відділення ПриватБанку.Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнтка ПриватБанку, яка через шахраїв втратила гроші зі своєї картки, зуміла через суд зобов'язати банк повернути її кошти. Мова про суму у понад 70 тисяч гривень.

Про це йдеться в матеріалах справи, яку розглядав Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області.

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Детальніше про ситуацію

Відомо, що зловмисникам вдалося дістатися до банківського рахунку жінки через додаток Приват24. Це при тому, що українка не передавала стороннім особам свій пін-код і не губила банківську картку. Як наслідок:

невідомі переказали з її картки 72,9 тисячі гривень;

ПриватБанк зняв з клієнтки ще 3,005 тисяч гривень комісії.

Коли жінка побачила дивні транзакції, то одразу звернулась на гарячу лінію ПриватБанку для блокування її рахунків та карток, що банк і зробив.

Також вона надіслала в банк заяву про проведення службового розслідування та повернення їй коштів. Однак у ПриватБанку їй відмовили, мовляв, "переказ коштів з карток був здійснений під її авторизацією".

Українка зауважила, що не надавала третім особам інформацію про номери карткових рахунків, пін-коди, а також іншу конфіденційну інформацію, картки не губилися. Та у банку відповіли, що кошти списалися "внаслідок недбалого зберігання даних клієнтом чи їх передачі, встановлення програми віддаленого доступу". Тому був здійснений вхід у додаток Приват24 та виконані платежі в системі дистанційного обслуговування клієнтів Internet Banking Приват24.

"Вхід у Приват24 був здійснений під авторизацією клієнта. За такої процедури вводиться ім'я, ключ доступу, і після цього надходить платіжне доручення, відповідно до якого банк здійснює переказ коштів. Вказані дії можливо було здійснити лише за допомогою використання фінансового телефону клієнта та іншої особистої інформації", — пояснили у ПриватБанку.

Що вирішив суд

Суд підтримав сторону позивачки та ПриватБанк повернути кошти, які були списані.

"Позов до Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" про повернення грошових коштів, які були списані з карткового рахунку, задовольнити. Стягнути ... 75 995,91 грн", — йдеться в матеріалах справи.

У суді пояснили, що ухвалили таке рішення, оскільки сам по собі факт коректного вводу вихідних даних для списання коштів з рахунку "не може достовірно підтверджувати ту обставину, що користувач своїми діями чи бездіяльністю сприяв втраті, незаконному використанню пін-коду або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції".

"Суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що АТ КБ "ПриватБанк" належними та допустимими доказами не підтверджено, що позивачка своїми діями чи бездіяльністю сприяла перерахуванню грошових коштів з її карткового рахунку, оскільки переказ коштів, розміщених на картковому рахунку позивача, було здійснено без використання платіжної картки", — зазначається у справі.

Раніше у ПриватБанку розповідали, коли українці можуть відмовитися від замовленої картки. Так, якщо упаковка пошкоджена, то картку ліпше не активовувати. Дізнавайтесь також про ліміти на отримання переказів та на надсилання коштів між картками у ПриватБанку у 2025 році.