Ліміти в ПриватБанку на отримання переказів між картками — що треба знати

Банківська карта та комп'ютер. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" розповіли, які діють ліміти на отримання грошових переказів між картками по Україні у 2025 році. Також там уточнили, хто з громадян має право його збільшити.

Про це йдеться на сторінці держбанку у соцмережі Facebook.

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Ліміти в ПриватБанку на отримання переказів між картками

ПриватБанк запровадив ліміти на суми переказів для громадян для того, щоб зробити фінансові операції більш прозорими. Такий підхід допомагає державі боротися з тіньовою економікою та нелегальною діяльністю у вигляді відмивання грошей та фінансування тероризму.

Також банк прагне дотримуватися європейських норм, тоді як саме завдяки лімітам фінансова система в Україні стає більш безпечною та надійною. Всі підозрілі операції підлягають оперативному блокуванню.

У зв'язку з цим на сторінці банку у соцмережах деякі клієнти банку звертаються з проханням уточнити, які діють умови на суми переказів між картками, щоб отримувати кошти в рамках дозволених лімітів та не мати проблем з блокуванням.

"Скажіть, будь ласка, яку найбільшу суму можна отримувати на картку переказами щомісяця, щоб не було блокування чи проблем із банком?" — йдеться у зверненні.



Згідно з інформацією, наданою банком, ліміт на отримання коштів становить 1 млн грн або 350 переказів на місяць.

При цьому враховуються перекази з картки на картку та за реквізитами IBAN, проте не враховуються перекази між власними картками клієнта.

У фінустанові пояснили, що деякі категорії громадян можуть подати документи для збільшення ліміту. Таким правом можуть скористатися ті, хто займається волонтерством.

Ліміти на надсилання коштів з карток

Щодо затверджених лімітів на надсилання, то йдеться про суму у 100 тис. грн або 200 переказів на місяць. Водночас, для деяких категорій клієнтів встановлено суму у 50 тис. грн на місяць.

Враховують перекази з картки на картку та за реквізитами IBAN, однак не враховують перекази між власними картками.

Також клієнти банку можуть подати документи для збільшення ліміту у разі, якщо розмір офіційного доходу перевищує 100 тис. грн (для деяких категорій — 50 тис. грн).

Для того, щоб збільшити ліміт та мати право надсилати перекази на суму, що перевищує 100 тис. грн на місяць, необхідно надати банку документи з підтвердженням доходів. Ліміт збільшать відповідно до підтвердженого рівня доходу.

Йдеться про довідку про зарплату. Її можна отримати:

через застосунок чи на держпорталі "Дія" у розділі меню:

послуги;

довідки;

витяги;

довідка ОК-7.

Також така можливість є на сайті Пенсійного фонду у меню:

усі послуги;

запит на отримання електронних документів;

довідка ОК-7.

Раніше ми писали, що ПриватБанк блокує рахунки клієнтам під час перерахунку грошей в рамках фінмоніторингу. У фінустанові дали пояснення, як не потрапити під обмеження.

Також повідомляли, що в ПриватБанку розповіли про право клієнтів на заміну замовленої карти. Якщо пакування має пошкодження, її не радять активувати.