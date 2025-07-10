Операції в ПриватБанку — коли загрожує блокування рахунків

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" може блокувати рахунки клієнтам під час спроб перерахувати суму у кілька десятків тисяч гривень. Таким чином банк виконує норми закону "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Про черговий подібний випадок розповів один із клієнтів банку на порталі "Мінфін".

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Чому ПриватБанк заблокував рахунки

Як повідомив клієнт фінустанови в одному з повідомлень, йому потрібно було здійснити перерахунок коштів на рахунок фізособи-підприємця на суму 34 тис. грн. Оскільки банк кілька разів відмовив, він звернувся до служби підтримки. Там не змогли назвати причину відмови, а після розмови всі рахунки без попереджень повністю заблокували.

"Вчора мені потрібно було здійснити платіж на рахунок ФОП на суму 34 150 грн. Звичайна операція, нічого надзвичайного. Я зайшов у додаток, ввів реквізити та призначення платежу — система видала помилку. Повторив спробу — знову збій, але вже з повідомленням, що операцію потрібно підтвердити. Варіанти: або через відеодзвінок у чаті, або зателефонувати на 3700... І тут — щойно завершується розмова з операторкою — мені відв'язують номер телефону від Приват24 і блокують усі картки та рахунки..." — розповів клієнт.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Правила блокування ПриватБанком карт

За даними банку, фінустанова має законне право за певних умов блокувати рахунки. Всі українські банки під час воєнного стану зобов'язані вживати посилені заходи перевірки різних фінансових операцій в рамках закону щодо "запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Ті платежі, які система вважатиме ризиковими, блокуються в автоматичному режимі. Законодавство дозволяє не уточнювати точні причини відповідного рішення. Серед них:

незвичні транзакції;

великі суми переказів без чіткої мети;

операції між рахунками, не підтвердженими документами;

через рішення суду за наявності боргів.

У такому випадку треба звернутися до служби підтримки. Банк, як правило, запитає додаткову інформацію для підтвердження походження коштів. Однак, якщо вони не відповідатимуть дійсності, з клієнтами буде розірвано співпрацю.

Громадянам надають можливість перерахунку коштів із заблокованих карток на рахунки в інші фінустанови. Для цього необхідно звернутися до банку з документами:

реквізитами банківського рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

документами, де підтверджуються повноваження розпоряджатись рахунками (якщо залучений представник);

документом, де посвідчується особа (паспорт/інші документи);

документом, де засвідчена реєстрація у Держреєстрі фізосіб — платників податків (ІПН);

заявою на здійснення перерахунку залишків грошей на інший рахунок.

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