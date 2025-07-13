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Главная Финансы У клиентки ПриватБанка мошенники списали 76 тысяч — помог ли суд

У клиентки ПриватБанка мошенники списали 76 тысяч — помог ли суд

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 07:01
ПриватБанк вернет 76 тысяч гривен, которые украли мошенники — как это возможно
Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиентка ПриватБанка, которая из-за мошенников лишилась денег на своей карте, сумела через суд обязать банк вернуть ее средства. Речь о сумме в более 70 тысяч гривен.

Об этом говорится в материалах дела, которое рассматривал Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области.

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Подробнее о ситуации

Известно, что злоумышленникам удалось добраться до банковского счета женщины через приложение Приват24. Это при том, что украинка не передавала посторонним лицам свой пин-код и не теряла банковскую карточку. Как следствие:

  • неизвестные перевели с ее карты 72,9 тысячи гривен;
  • ПриватБанк снял с клиентки еще 3,005 тысячи гривен комиссии.

Когда женщина увидела странные транзакции, то сразу обратилась на горячую линию ПриватБанка для блокировки ее счетов и карточек, что банк и сделал.

Также она направила в банк заявление о проведении служебного расследования и возвращении ей средств. Однако в ПриватБанке ей отказали, мол, "перевод средств с карт был осуществлен под ее авторизацией".

Украинка отметила, что не предоставляла третьим лицам информацию о номерах карточных счетов, пин-коды, а также другую конфиденциальную информацию, карты не терялись. Но в банке ответили, что средства списались "в результате небрежного хранения данных клиентом или их передачи, установки программы удаленного доступа". Поэтому был осуществлен вход в приложение Приват24 и выполнены платежи в системе дистанционного обслуживания клиентов Internet Banking Приват24.

"Вход в Приват24 был осуществлен под авторизацией клиента. При такой процедуре вводится имя, ключ доступа, и после этого поступает платежное поручение, согласно которому банк осуществляет перевод средств. Указанные действия возможно было осуществить только с помощью использования финансового телефона клиента и другой личной информации", — пояснили в ПриватБанке.

Что решил суд

Суд поддержал сторону истицы и обязал ПриватБанк вернуть средства, которые были списаны.

"Иск к Акционерному обществу коммерческий банк "ПриватБанк" о возврате денежных средств, которые были списаны с карточного счета, удовлетворить. Взыскать ... 75 995,91 грн", — говорится в материалах дела.

В суде объяснили, что приняли такое решение, поскольку сам по себе факт корректного ввода исходных данных для списания средств со счета "не может достоверно подтверждать то обстоятельство, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере, незаконному использованию пин-кода или другой информации, которая позволяет инициировать платежные операции".

"Суд пришел к обоснованному выводу о том, что АО КБ "ПриватБанк" надлежащими и допустимыми доказательствами не подтверждено, что истица своими действиями или бездействием способствовала перечислению денежных средств с ее карточного счета, поскольку перевод средств, размещенных на карточном счете истца, был осуществлен без использования платежной карты", — отмечается в деле.

Ранее в ПриватБанке рассказывали, когда украинцы могут отказаться от заказанной карты. Так, если упаковка повреждена, то карту лучше не активировать. Узнавайте также о лимитах на получение переводов и на отправку средств между картами в ПриватБанке в 2025 году.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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