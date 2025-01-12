Кредитні і власні кошти клієнтки невідомі перевели в Казахстан — суд розглянув позов ПриватБанк проти киянки

Дівчата поблизу банкоматів ПриватБанку. Фото: УНІАН

Державний "ПриватБанк" у суді намагався змусити киянку сплатити 87 692 грн кредиту. Заборгованість виникла після того, як невідомі особи поцупили з її картки суму у майже 100 тис. грн.

Про це стало відомо з рішення Дніпровського районного суду столиці, яке опублікували у Єдиному реєстрі судових справ.

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Що сталося

Відомо, що у 2020 році жінка стала клієнткою "ПриватБанку", підписавши заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг та отримала від банку кредитні кошти (так званий кредитний ліміт). Але вже у червні 2024 року у неї з'явилася заборгованість, яка складала 87 692 гривень. Банк вирішив повернути ці гроші через суд, однак клієнтка звернулася до судді з проханням відхилити претензії фінансової установи.

Жінка повідомила суду, що на початку 2023 року у її "Приват 24" надійшло п'ять повідомлень від АТ КБ "ПриватБанк" про підтвердження списання з її основної (зарплатної) картки коштів на загальну суму 27 460 грн. Водночас з кредитки намагалися списати суму у 71 557 грн. Жінці не вдалося додзвонитися в банк, а коли вона листувалася з представником у чат-боті то дізналася, що кошти з її карток (основної та кредитної) на загальну суму у 99 018 гривень були перераховані (списані) на користь сервісу в Казахстані.

Клієнтка вимагала від банку провести службове розслідування та скасувати накладені на неї відсотки, штрафи та пеню за прострочений кредит. У відповідь вона отримала від "ПриватБанку" формальні відповіді без жодної конкретної інформації. Також вона вказувала на безпідставність нарахування заборгованості за простроченими відсотками, оскільки є дружиною військовослужбовця, який добровільно вступив до лав Збройних сил України.

Яким було рішення суду

Суддя підтримав відповідачку та не задовольнив вимоги "ПриватБанку", причому банк визнав, що гроші з картки були списані без відома клієнтки. Водночас там зауважили, що авторизація у "Приват 24" відбулася за правилами системи грошових переказів. Зважаючи на це банк не міг відмовити в операції. Водночас держбанк не надав суду докази про проведення внутрішнього службового розслідування щодо ситуації, яка склалася.

"Позов АТ КБ "ПриватБанк" про стягнення заборгованості не підлягає задоволенню з огляду на те, що саме банк має доводити, що користувач своїми діями чи бездіяльністю сприяла втраті, незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції від її імені. У разі недоведеності цієї обставин необхідно виходити з відсутності вини користувача у перерахуванні чи отриманні спірних грошових коштів, заважаючи на те, що відповідач, виявивши безпідставне списання коштів, невідкладно повідомила про це відповідача та правоохоронні органи", — йдеться у судовому рішенні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у клієнтів "ПриватБанку" виникають проблеми зі страхуванням. Так, люди не можуть отримати виплати на лікування.

Також ми вже писали, як "ПриватБанк" надає клієнтам кредитні ліміти. Іноді правила передбачають встановлення обмежень.