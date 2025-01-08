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ПриватБанк звернувся до клієнтів з проханням — що треба зробити

8 січня 2025 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк просить клієнтів оновити анкетні дані — пояснення
Застосунок Приват24. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнтам державної фінустанови "ПриватБанк" надходять запити на надання згоди на використання цифрового власноручного підпису (ЦВП), окрім того, банк просить оновити анкетні дані. Відомо, з чим пов'язане відповідне прохання.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати звернення до фінустанов.

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Так, клієнт розповів, що отримав від банку у застосунку повідомлення, де просилось надати згоду на використання цифрового власноручного підпису з останньої анкети належної перевірки клієнта як зразка підпису. Мотивували необхідністю виконання вимог постанови Національного банку України (НБУ) № 172 від 20 грудня 2023 року.

Зазначалося, що йдеться також про додатковий захист від шахраїв. Після цього банк матиме змогу порівнювати наступні підписані документи, щоб упевнитися, що підпис точно належить клієнту.

"Натисніть "Погоджуюся", якщо згодні, або актуалізуйте Анкету належної перевірки у відділенні банку" — процитував чоловік повідомлення фінустанови у зверненні.

Клієнт зазначив, що надавши згоду, нічого страшного не сталося, рахунки не заблокували, а згодом надіслали прохання заповнити анкету, де йшлося про банківську таємницю.

Про надходження аналогічних прохань від банку повідомляють і інші користувачі банківських послуг.

Пояснення ПриватБанку

Раніше у ПриватБанку пояснювали, навіщо просять громадян, які є клієнтами банку, підписати анкету та оновити дані. Там наголосили, що таке прохання викликане тим, що це — невід'ємна частина актуалізації інформації про клієнтів. Банк, згідно із законом, зобов'язаний регулярно оновлювати відомості.

Щодо пункту дозволу на розкриття інформації про клієнтів, то такий дозвіл просять, незалежно від податкового резидентства, з метою безперешкодного функціонування фінустанови з банками з місцем реєстрації у США, де у ПриватБанку є кореспондентські рахунки.

"Дозвіл на розкриття інформації про клієнта може бути застосований лише у разі отримання офіційного запиту від таких банків в межах вимог Закону США про боротьбу з відмиванням грошей", — заявили у ПриватБанку.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку пояснили, кому потрібно перевипустити старі картки. Загалом під час воєнного стану такі картки будуть дієві 30 місяців.

Також повідомлялося, що клієнтка випадково зайшла на несправжній сайт OLX і втратила за одну мить 70 тис. грн. Оператор не встиг вберегти від шахрайського списання коштів.

ПриватБанк банки шахрайство банківські карти банківські рахунки

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