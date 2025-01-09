ПриватБанк стягує захмарні комісії з кредитних коштів під час розрахунку онлайн — деталі

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "ПриватБанку" розповів про стягнення великого розміру комісії під час оплати покупки в мережі Інтернет за кредитні кошти. Про стягнення суми банк не попередив.

Про це йдеться в одній зі скарг на сайті "Мінфін".

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Клієнт банку описав негативну ситуацію, з якою зіткнувся під час розрахунку за товар на одному з популярних маркет-плейсів за кредитні кошти. Про комісію у майже 1 тис. гривень фінустанова заздалегідь не попередила.

"Сплачував товар на prom.ua за рахунок кредитних коштів. Зазвичай банк показує, яку комісію стягує при платежі. Цього разу за комісію нічого не повідомили, а стягнули комісію майже 900 гривень!", — йдеться у повідомленні.

Особливості оплати кредитними коштами онлайн

На порталі клієнтові банку пояснили, що до 4% комісії може зніматися, оскільки йдеться про оплату з кредитних коштів, покупка на маркет-плейсі вважається грошовим переказом.

Дехто зауважив, що банки мали б внести подібні майданчики до "чорного списку". Після цього "схема з P2P-платежами перестане працювати і продаж товару не буде підмінятися операцією переказу".

Також порекомендували не робити покупки за кредитні кошти онлайн, оскільки так банк часто в плюсі, а клієнт — у мінусі.

На порталі банку вказано, що під час оплати може зніматися додатково комісія через кредитні кошти.

Тарифи. Джерело: ПриватБанк

Також ми писали, що ПриватБанк без попередження може заблокувати рахунки клієнтам. Проте у фінустанові опублікували пояснення відповідних дій.

Ще повідомляли, що деякі клієнти ПриватБанку розповіли про особливості лізингу. Йдеться про питання переоформлення автомобіля.