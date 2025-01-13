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У клиентов ПриватБанка новые проблемы — какие переводы блокируют

13 января 2025 07:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
ПриватБанк блокирует международные переводы — в чем проблема
Отделение ПриватБанка в одном из украинских городов. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

У клиентов "ПриватБанка" могут возникать проблемы с международными переводами через Western Union. Как оказалось, финансовое учреждение блокирует такие операции.

Об этом на сайте "Минфин", где граждане могут рассказывать о работе банков, написала клиентка "ПриватБанка".

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Женщина рассказала, что ее муж, который на тот момент находился в Португалии, попытался перевести 200 евро через Western Union на ее карточный счет от "ПриватБанка". Однако операцию отклонили.

Служба поддержки банка, с которой общалась клиентка сообщила, что проблема возникла со стороны Western Union, поскольку средства остались у них.

"В итоге деньги вернули почти через месяц! Поэтому не советую пользоваться такой услугой в "Привате", потому что могут быть неожиданные "сюрпризы", — отметила она.

Отметим, что на портале "Минфин" представители банка не отреагировали на жалобу клиентки.

Денежные переводы на карты "ПриватБанка" через  Western Union — детали

Переводить деньги через международную систему на банковские счета в Украине граждане могут с 2019 года. Если деньги поступили именно на карту "ПриватБанка", то получить их можно

  • непосредственно в отделении банка;
  • воспользовавшись мобильным приложением "Приват 24";
  • в терминале банка;

Ранее мы писали, что "ПриватБанк" пытался отсудить у киевлянки почти 88 тыс. грн долга по кредиту. Нюанс в том, что задолженность появилась после того, как банк разрешил неизвестным перевести с ее карточек 99 018 грн на сервис в Казахстане.

Также мы писали, как "ПриватБанк" списал с клиента 900 грн комиссии после того, как он купил товар в онлайн-магазине prom.ua. Все потому, что клиент воспользовался кредитными средствами.

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