Зняття готівки в банкоматі Ощадбанку — клієнти скаржаться на втрату грошей

Введення цифр на клавіатурі банкомата. Фото: УНІАН

У клієнтів державного "Ощадбанку", які безуспішно намагаються зняти готівку зі своєї картки через банкомат, згодом зникають невеликі суми грошей з рахунків. Українці просять фінустанову пояснити, за що списують кошти.

Про один із таких випадків повідомив клієнт на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Деталі скарги клієнта Ощадбанку

Як пояснив чоловік, він спробував отримати готівкові кошти з картки "Ощадбанку" в одному з банкоматів, проте зняти гроші так і не вдалося.

Клієнт зробив аналогічну спробу через деякий час, однак банкомат вдруге відмовив у видачі коштів.

Натомість фінустанова надіслала йому повідомлення у мобільний застосунок "Ощад24/7" про зняття 100 грн. Чоловік поскаржився на неправомірне списання такої суми та попросив повернути зняті кошти.

"Добрий день! Двічі ходив до банкомата зняти готівку, але обидва рази отримав помилку операції, і гроші не були видані. Однак у додатку відобразилося списання 100 грн. Це помилка. Поверніть, будь ласка, 100 грн", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть в Ощадбанку на скаргу

В Ощадбанку відреагували на звернення, однак інформації про те, з чим саме пов'язане зникнення грошей, публічно не надали. Порадили звернутися до оператора банку для з'ясування деталей.

"Добрий день! Рекомендуємо зателефонувати до контакт-центру банку 0800-210-800 для предметної перевірки інформації", — повідомили у фінустанові.

Раніше представники банку писали, що за вищевказаним номером клієнти можуть уточнювати ситуації, пов'язані з шахрайством. Після втрати коштів радили негайно блокувати карту за допомогою дзвінка до контакт-центру банку або особисто в Ощад 24/7. У разі підтвердження крадіжки грошей — рекомендували звертатися до правоохоронців або в кіберполіцію, написавши заяву на здійснення розслідування.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли про проблему, яка виникла після атаки на державні реєстри. Через наплив виконавчих проваджень почалися затримки зі зняттям арешту з рахунків.

Також в Ощадбанку попередили про тимчасову відсутність можливості оформлення кваліфікованого електронного підпису. Проте у більшості зовнішніх систем українці можуть верифікуватися завдяки BankID або "Дія. Підпису".