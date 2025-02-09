Снятие наличных в банкомате Ощадбанка — клиенты жалуются на потерю денег

Ввод цифр на клавиатуре банкомата. Фото: УНИАН

В клиентов государственного "Ощадбанка", которые безуспешно пытаются снять наличные со своей карты через банкомат, позже исчезают небольшие суммы денег со счетов. Украинцы просят финучреждение объяснить, за что списывают средства.

Об одном из таких случаев сообщил клиент на странице банка в соцсети Facebook.

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Детали жалобы клиента Ощадбанка

Как пояснил мужчина, он попытался получить наличные средства с карты "Ощадбанка" в одном из банкоматов, однако снять деньги так и не удалось.

Клиент сделал аналогичную попытку через некоторое время, однако банкомат второй раз отказал в выдаче средств.

Зато финучреждение прислало ему сообщение в мобильное приложение "Ощад24/7" о снятии 100 грн. Мужчина пожаловался на неправомерное списание такой суммы и попросил вернуть снятые средства

"Добрый день! Дважды ходил к банкомату снять наличные, но оба раза получил ошибку операции, и деньги не были выданы. Однако в приложении отобразилось списание 100 грн. Это ошибка. Верните, пожалуйста, 100 грн", — говорится в сообщении.

Что говорят в Ощадбанке на жалобу

В Ощадбанке отреагировали на обращение, однако информации о том, с чем именно связано исчезновение денег, публично не предоставили. Посоветовали обратиться к оператору банка для выяснения деталей.

"Добрый день! Рекомендуем позвонить в контакт-центр банка 0800-210-800 для предметной проверки информации", — сообщили в финучреждении.

Ранее представители банка писали, что по вышеуказанному номеру клиенты могут уточнять ситуации, связанные с мошенничеством. После потери средств советовали немедленно блокировать карту с помощью звонка в контакт-центр банка или лично в Ощад 24/7. В случае подтверждения кражи денег — рекомендовали обращаться к правоохранителям или в киберполицию, написав заявление на осуществление расследования.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали о проблеме, которая возникла после атаки на государственные реестры. Из-за наплыва исполнительных производств начались задержки со снятием арестов со счетов.

Также в Ощадбанке предупредили о временном отсутствии возможности оформления квалифицированной электронной подписи. Однако в большинстве внешних систем украинцы могут верифицироваться благодаря BankID или "Дія. Підпису".