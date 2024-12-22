Зняти готівку в банкоматах ПриватБанку — які проблеми є у клієнтів Ощадбанку

Банкомат. Фото: Unsplash

У клієнтів "Ощадбанку", які намагаються зняти гроші зі своєї картки через банкомат іншої фінансової, установи можуть виникнути деякі проблеми. Вирішити їх іноді буває доволі складно.

Про один із таких випадків розповіла клієнтка банку на порталі Мінфін у розділі відгуків.

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Деталі скарги

Як пояснила жінка, вона спробувала отримати кошти з картки "Ощадбанку" в банкоматі "ПриватБанку". Однак отримати готівку їй так і не вдалося, натомість банк надіслав їй смс-повідомлення про зняття коштів. Жінка скаржиться, що станом на 19 грудня жодної інформації про терміни вирішення проблеми їй так і не надали.

"Пройшов тиждень повернення немає. Скільки ждати? Одні обіцянки — це не серйозно", — йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо банкомат не видав гроші

Збій може статися з будь-яким банкоматом, тож не варто одразу панікувати через те, що техніка не видала гроші. Варто, натомість, дотримуватися простих правил, які допоможуть вирішити ситуацію:

якщо отримали смс-повідомлення про списання грошей з карткового рахунку — збережіть його;

негайно повідомте про проблему службу підтримку банку, який видав картку. Менеджер має отримати від клієнта всю інформацію: суму, час, розташування банкомата;

зателефонуйте в банк, який обслуговує банкомат. Номер можна знайти на самому пристрої;

зайдіть у найближче відділення банку та напишіть заяву на повернення грошей. Банк розгляне ваше прохання, поверне гроші або відмовить, але у письмовій формі пояснить своє рішення.

Про що ще варто знати

У відділеннях "Ощадбанку" з 21 грудня деякі клієнти можуть отримати одну тисячу гривень в рамках програми "Зимова єПідтримка". Така можливість є:

у клієнтів, які старші за 65 років, якщо вони не знають, як користуватися мобільним застосунком "Дія";

у громадян, які не можуть оформити ідентифікаційний код, оскільки це забороняє їхня релігія.

Ці клієнти отримають фізичну картку "Національний кешбек", якщо завітають у будь-яке відділення державного банку.

Раніше ми розповідали, що не всім українцям вдасться використати одну тисячу гривень фінансової допомоги. Причина — не усі магазини впровадили правила "Національного кешбеку".

Також ми писали, чого не варто робити українцям, які несподівано отримали на карту гроші від невідомих осіб. Так можна натрапити на шахраїв, які виманюють вашу конфіденційної інформацію.