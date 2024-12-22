Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow У клієнтів Ощадбанку є проблеми зі зняттям готівки — що робити arrow

У клієнтів Ощадбанку є проблеми зі зняттям готівки — що робити

22 грудня 2024 06:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Зняти готівку в банкоматах ПриватБанку — які проблеми є у клієнтів Ощадбанку
Банкомат. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У клієнтів "Ощадбанку", які намагаються зняти гроші зі своєї картки через банкомат іншої фінансової, установи можуть виникнути деякі проблеми. Вирішити їх іноді буває доволі складно.

Про один із таких випадків розповіла клієнтка банку на порталі Мінфін у розділі відгуків.

Читайте також:

Деталі скарги

Як пояснила жінка, вона спробувала отримати кошти з картки "Ощадбанку" в банкоматі "ПриватБанку". Однак отримати готівку їй так і не вдалося, натомість банк надіслав їй смс-повідомлення про зняття коштів. Жінка скаржиться, що станом на 19 грудня жодної інформації про терміни вирішення проблеми їй так і не надали. 

"Пройшов тиждень повернення немає. Скільки ждати? Одні обіцянки — це не серйозно", —  йдеться у повідомленні. 

null

Що робити, якщо банкомат не видав гроші 

Збій може статися з будь-яким банкоматом, тож не варто одразу панікувати через те, що техніка не видала гроші. Варто, натомість, дотримуватися простих правил, які допоможуть вирішити ситуацію:

  • якщо отримали смс-повідомлення про списання грошей з карткового рахунку — збережіть його;
  • негайно повідомте про проблему службу підтримку банку, який видав картку. Менеджер має отримати від клієнта всю інформацію: суму, час, розташування банкомата;
  • зателефонуйте в банк, який обслуговує банкомат. Номер можна знайти на самому пристрої;
  • зайдіть у найближче відділення банку та напишіть заяву на повернення грошей. Банк розгляне ваше прохання, поверне гроші або відмовить, але у письмовій формі пояснить своє рішення. 

Про що ще варто знати 

У відділеннях "Ощадбанку" з 21 грудня деякі клієнти можуть отримати одну тисячу гривень в рамках програми "Зимова єПідтримка". Така можливість є:

  • у клієнтів, які старші за 65 років, якщо вони не знають, як користуватися мобільним застосунком "Дія"; 
  • у громадян, які не можуть оформити ідентифікаційний код, оскільки це забороняє їхня релігія.

Ці клієнти отримають фізичну картку "Національний кешбек", якщо завітають у будь-яке відділення державного банку. 

Раніше ми розповідали, що не всім українцям вдасться використати одну тисячу гривень фінансової допомоги. Причина — не усі магазини впровадили правила "Національного кешбеку". 

Також ми писали, чого не варто робити українцям, які несподівано отримали на карту гроші від невідомих осіб. Так можна натрапити на шахраїв, які виманюють вашу конфіденційної інформацію.

Мінфін Ощадбанк банки банкомати гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 100% знижка на комуналку — чому можуть скасувати пільгу

06:10 Коли родичі не отримуватимуть гроші за полоненого військового

06:10 Українці отримають десять пенсій одразу — умови

06:06 Різдво 2024 — скільки готові віддати львів'яни за святковий стіл

06:02 Секрет блискучого екрана — як позбутися подряпин на смартфоні

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

06:01 Туркі Аль аш-Шейх хоче побачити бій Усика з Дюбуа — що відомо

06:01 У клієнтів Ощадбанку є проблеми зі зняттям готівки — що робити

05:20 Наш козак — Андрій Єрмак відреагував на перемогу Олександра Усика

05:05 Де в України сьогодні варто не забути парасольку — прогноз погоди

04:30 Або більше мобілізувати, або знизити вік мобілізації — боєць ЗСУ

06:10 100% знижка на комуналку — чому можуть скасувати пільгу

06:10 Коли родичі не отримуватимуть гроші за полоненого військового

06:10 Українці отримають десять пенсій одразу — умови

06:06 Різдво 2024 — скільки готові віддати львів'яни за святковий стіл

06:02 Секрет блискучого екрана — як позбутися подряпин на смартфоні

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

06:01 Туркі Аль аш-Шейх хоче побачити бій Усика з Дюбуа — що відомо

06:01 У клієнтів Ощадбанку є проблеми зі зняттям готівки — що робити

05:20 Наш козак — Андрій Єрмак відреагував на перемогу Олександра Усика

05:05 Де в України сьогодні варто не забути парасольку — прогноз погоди

04:30 Або більше мобілізувати, або знизити вік мобілізації — боєць ЗСУ

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні