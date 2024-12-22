Снять наличку в банкоматах ПриватБанка — какие проблемы есть у клиентов Ощадбанка

Банкомат. Фото: Unsplash

У клиентов "Ощадбанка", которые пытаются снять деньги со своей карты через банкомат другого финансового учреждения могут возникнуть некоторые проблемы. Решить их иногда бывает достаточно сложно.

Об одном из таких случаев рассказала клиентка банка на портале Минфин в разделе отзывов.

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Детали жалобы

Как объяснила женщина, она попыталась получить средства с карты "Ощадбанка" в банкомате "ПриватБанка". Однако получить наличные деньги ей так и не удалось, а банк прислал ей смс-сообщение о снятии средств. Женщина жалуется, что по состоянию на 19 декабря никакой информации о сроках решения проблемы ей так и не предоставили.

"Прошла неделя возвращения нет. Сколько ждать? Одни обещания — это не серьезно" , — говорится в сообщении.

Что делать, если банкомат не выдал деньги

Сбой может произойти с любым банкоматом, так что не стоит сразу паниковать из-за того, что техника не выдала деньги. Следует придерживаться простых правил, которые помогут разрешить ситуацию:

если получили смс-сообщение о списании денег с карточного счета – сохраните его;

немедленно сообщите о проблеме в службу поддержки банка, который выдал карточку. Менеджер должен получить от клиента всю информацию: сумму, время, расположение банкомата;

позвоните в банк, обслуживающий банкомат. Номер можно найти на самом устройстве;

зайдите в ближайшее отделение банка и напишите заявление на возврат денег. Банк рассмотрит вашу просьбу, вернет деньги или откажет, но в письменной форме объяснит свое решение.

О чем еще следует знать

В отделениях "Ощадбанка" с 21 декабря некоторые клиенты могут получить одну тысячу гривен в рамках программы "Зимова єПідтримка". Такая возможность есть:

у клиентов старше 65 лет, если они не знают, как пользоваться мобильным приложением "Дія";

граждан, которые не могут оформить идентификационный код, поскольку это запрещает их религия.

Эти клиенты получат физическую карточку "Национальный кэшбек", если приедут в любое отделение государственного банка.

Ранее мы рассказывали, что не всем украинцам удастся использовать тысячу гривен финансовой помощи. Причина – не все магазины внедрили правила "Национального кэшбека".

Также мы писали, чего не стоит делать украинцам, неожиданно получившим на карту деньги от неизвестных. Так можно попасть на мошенников, которые выманивают вашу конфиденциальную информацию.